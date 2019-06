Vysoké ceny stavebních zakázek a nedostatek firem, které by měly zájem o menší stavby, trápí městské úřady v jižních Čechách, zejména na Jindřichohradecku.

S několika případy, kdy se do veřejné zakázky nepřihlásila ani jedna společnost, se v poslední době potýkala hradecká radnice. Podle radního Bohumila Komínka se jedná zejména o menší stavby do milionu korun. „Týká se to hlavně zakázek z bytového odboru, naopak na zakázky školství se nám zhotovitelé docela hlásí,“ popsal s tím, že firmy v této době zajímají hlavně větší, dražší zakázky.