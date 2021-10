S vlastní realizací projektu chce město začít co nejdříve. „V okamžiku, kdy budeme mít projektovou dokumentaci, není na co čekat,“ slíbil Martin Mrkos.

Plánované nádrže zadrží tři sta až pět set kubíků vody. Tu by pak město vyžívalo mimo jiné i na zavlažování travnatých ploch ve sportovním areálu. „A voda by se tak nadále našla i na zalévání veřejné zeleně,“ připomenul Martin Mrkos.

Celý projekt vyjde na částku pohybující se okolo deseti milionů korun. Výsledný efekt bude ale ekologický i ekonomický. „Jakmile bude vytvořená projektová dokumentace, začneme se ucházet o příslušné dotační tituly ze Státního fondu životního prostředí, které by to mohly z velké části zaplatit,“ prohlásil žďárský starosta.

Po této první vlaštovce je žďárská radnice odhodlaná učinit i další kroky. „Bude následovat komplexní zadržování vody ze střech všech sportovišť v areálu na Bouchalkách. Už na to máme vypracovanou studii. Teď budeme vytvářet projektovou dokumentaci,“ pokračoval Martin Mrkos.

Každá z nádrží pojme tisíc litrů vody. Město se touhle cestou snaží nejen regulovat náklady spojené s údržbou zeleně, ale také reagovat na výkyvy klimatu. „Je to ale jen dočasné řešení. Bylo to velice levné a instalaci jsme zaplatili z nepřímých nákladů jednoho dotačního energetického projektu,“ řekl Martin Mrkos.

Žďárská radnice už na prvky modrozelené infrastruktury, při níž se propojuje hospodaření se srážkovou vodou (modrá) a veřejnou zelení (zelená), také vsadila. „Nainstalovali jsme pod tribuny fotbalového stadionu na Bouchalkách jedenáct plastových nádrží, do kterých se zachytává dešťová voda pro zalévání veřejné zeleně,“ přitakal první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Už mí rodiče mívali u domu sud na dešťovou vodu. A já ho mám také, zalévám s dešťovkou zahrádku. Lidé bývali vždycky dobří hospodáři s vodou a město by to mělo dělat taky tak, myslí si František Skryja ze Žďáru nad Sázavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.