V Mnichově Hradišti situaci začali řešit ještě předtím, než Škodovka zavřela, aby se připravili na případnou komplikaci. V první řadě bylo potřeba vymyslet krizový plán pro dělníky pobývající na zdejší ubytovně.

„Má to humanitární a bezpečnostní roviny. Se Škodovkou s Centrem pro integraci cizinců řešíme letáky, které budou v několika jazycích, jsme také v kontaktu s majiteli budov.“ Uvedl hradišťský starosta Ondřej Lochman. Ten dále předpokládá, že minimálně do pondělí nebo do úterý bude klid. „Potom by mohla přijít ponorka. V ubytovnách je hodně lidí, může nastat sociální pnutí. Jsme v kontaktu s tlumočníky, domlouváme se na posílení policie a tak dále,“ vyjmenoval vizi opatření Lochman.

Krizový štáb z hradišťského ORP se zabýval také tím, co by se dělo v případě, že by tito lidé zůstali bez peněz a tím pádem i bez ubytování. Stěžejní bylo vymyslet, kde by pro ně město mohlo postavit stany, podobná akce je zatím v teoretické rovině, ale Hradiště se na ni připravuje.

Ve střehu je také policie, i ta však tvrdí, že zatím je situace klidná, což neznamená, že se nemůže změnit z hodiny na hodinu. „V posledních dnech jsme samozřejmě s ohledem na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a v souvislosti s dočasným uzavřením provozu automobilky Škoda, zvýšili kontrolní činnost nad dodržováním veřejného pořádku v oblastech a místech, kde lze očekávat větší koncentraci osob, potažmo i pracovníků provozu automobilky,“ upozornila policejní mluvčí Vlasta Suchánková

Ta ovšem také zmínila, že se policie zatím nepotýkala s žádnou konfliktní situací. Místa, na kterých lze předpokládat zvýšený počet osob, policisté monitorují.

Na možnost náporu se připravuje také Centrum pro integraci cizinců v Mladé Boleslavi. „Zatím se na nás nikdo neobracel. Spíše nás kontaktují cizinci, kteří mají rozjednané nějaké problémy a pokračujeme v jejich řešení,“ popsala Lucie Ditrichová z centra. Ta očekává, že se ozvou agenturní a dodavatelští zaměstnanci, nemyslí si ale, že se bude dít něco neobvyklého. „Škoda auto nastavila podmínky výhodně i pro ně, takže nebudou mít důvod něco řešit. Pokud mají kde bydlet a mají peníze,“ vysvětlila Ditrichová.

Mladá Boleslav vede dlouhá jednání, ze kterých vyjdou další opatření. Na vědomí je dá v následujících dnech.