Na odpověď ministerstva životního prostředí čeká nyní bohumínská radnice v kauze chemikálií z Polska, které se objevily také v jednom ze soukromých skladů na území města. Město nadále odmítá podílet se na financování likvidace odpadů, podle vyjádření odborníků pak tyto odpady v případě Bohumína na Karvinsku neohrožují životní prostředí.

„Město nemůže žádným způsobem zasahovat do vlastnických práv soukromých osob. Neznáme ani podmínky nájemní smlouvy, na základě které si vlastník objektu nechal do svého objektu chemikálie navézt a inkasoval za to kauci a nájem. Občané Bohumína nebudou v žádném případě platit likvidaci uskladněného materiálu v soukromém objektu,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.