Budoucí rekreační lokalita se více zazelená. U hlavní silnice budou aleje. Jak a za kolik město získá okolní území, se rozhodne později.

Pohled na pusté okolí Jezera Most při běhu okolo vodní nádrže, který se konal 28 října. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Mostečtí radní schválili uzavření memoranda se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který se stará o Jezero Most. Nová spolupráce má zajistit hladký průběh připravovaného majetkového vypořádání pozemků v rozsáhlém rekultivovaném území, v němž většina ploch patří státu. Most chce mít u jezera příměstskou rekreační zónu. Zda si bude muset pozemky koupit, nebo je získá bezplatně, by se mělo rozhodnout do čtyř let.