Jeden z pracovníků firmy se hodně rozčiloval. „Vyfakturovali jsme 240 milionů, tak ať vyplatí firmu, která tu dělala. Pokud nevyplatí, bude tady hodně velké zle. My jsme svou práci odvedli. Až vyplatí peníze, které dluží, tak stroje odjedou. A pokud odjedou a faktura nebude zaplacená, tak tu nezůstane ani jeden obrubník,“ řekl rozhněvaný muž.

Na otázku, co kdyby teď do zablokované části staveniště potřebovala přijet záchranka nebo hasiči, odpověděl: „Tak veškerá odpovědnost jde na Geosan, protože je to jeho stavba.“

Jak uvedla PR managerka Geosanu Vlasta Končelová, společnost Geosan Group odstoupila od smlouvy o dílo s dodavatelem, který prováděl stavební práce na zmiňované zakázce z důvodu porušování povinností sjednaných ve smlouvě. „Konáme všechny kroky k tomu, aby tato skutečnost neměla vliv na prováděné práce a okolí naší stavby. Požádali jsme o součinnost městskou policií a Policii ČR,“ dodala Vlasta Končelová.

Obyvatelé a majitelé provozoven v Pražské ulici nejsou blokádou zrovna nadšení, poukazují na nutnost zachovat průjezd pro složky Integrovaného záchranného systému. A navíc vnímají další zdržení u už tak dost protahované stavby. Problém ale vidí právě v subdodavatelské firmě, která nyní Pražskou ulici blokuje.

„Vždyť nedělali. A co udělali, několikrát překopávali, třeba přípojky se dělaly třikrát. Navíc mají zastaralou techniku,“ řekl jeden z mužů. „Čtyřikrát překopli plyn,“ dodal další. „Já už vidím, že fakt nakonec vykopou ty už hotové obrubníky. To se může snad stát jen u nás v Čechách,“ zhodnotil obyvatel Pražské ulice.