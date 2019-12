Bývalá kotelna v Olomouci se změní v moderní centrum. Sloužit bude tisícům lidí

Nové využití najde chátrající kotelna v Trnkově ulici na olomouckém sídlišti Nové Sady. Během několika let by se měla změnit na moderní městskou knihovnu, která bude sloužit pro tisíce lidí z okolí. O to, aby na sídlišti Nové Sady vznikla nová pobočka, usiluje ředitelka olomoucké městské knihovny Lenka Prucková už několik let. Město podle ní kromě škol na tamním sídlišti nevlastní žádnou vhodnou budovu.

Z bývalé kotelny v Trnkově ulici na olomouckém sídlišti Nové Sady by se měla stát moderní městská knihovna. | Foto: Deník / Magda Vránová