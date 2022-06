„Prvním strážníkem, kterého jsme k nové městské policii přijali, byl velitel Petr Šantavý, který nastoupil jako zaměstnanec města 1. března. Jeho úkolem bylo nejen fungování městské policie rozjet z hlediska její organizace, ale i vybrat si své budoucí kolegy. Musím říct, že v tomto směru byl zatím úspěšný,“ řekl místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer. Už v květnu začal ve městě sloužit s prvním kolegou, který má platné zkoušky strážníka, teď v červnu nastoupili další tři.

Ke zřízení vlastní městské policie se Frýdlantští rozhodli nejen kvůli zajištění bezpečnosti ve městě, ale i proto, že město Liberec neprodloužilo s Frýdlantem veřejnoprávní smlouvu o působení libereckých strážníků na území Frýdlantu. Ten se tak po téměř 10 letech úspěšného fungování libereckých strážníků ve městě vrátil k modelu vlastní městské policie.

Už první měsíc aktivní služby strážníků ukázal, že mají pro město přínos. „Lidé si strážníky ve městě pochvalují. Ze svodek, které máme k dispozici, je vidět, že už řeší takové ty klasické přestupky proti pořádku ve městě, dohlížejí na správné parkování, umějí vykázat narkomany či opilce z veřejného prostranství, kde brání běžnému provozu a reagují také na podněty od veřejnosti,“ uvedl starosta města Jiří Stodůlka. V květnu byla ve službě jedna hlídka vždy čtyři dny v týdnu, ve 12hodinových směnách. Od června už jsou strážníci ve městě k vidění denně.

„V práci bude každý den jedna hlídka, opět na 12hodinovou směnu. Někdy to bude v noci, někdy to bude přes den, ale každý den by v ulicích Frýdlantu měl půl dne někdo sloužit. Vlastně to bude podobné jako v době, kdy ve Frýdlantu končila Městská policie Liberec. Také tu každý den někdo byl, ale jen na půl dne, někdy na denní a někdy na noční službu,“ popsal velitel Městské policie Frýdlant Petr Šantavý.

Strážník ve frýdlantských ulicích v akciZdroj: Martina Petrášková

Hlídky budou složené buď ze dvou strážníků, nebo z jednoho strážníka psovoda, kterého bude doprovázet jeho pes. „Služební pes je pro strážníka i policii výhodou, strážník díky němu totiž může sloužit i sám, protože pes ho dokáže spolehlivě ohlídat. Ti psi jsou cvičení na to, aby při komunikaci strážníka s jinou osobou svého psovoda hlídali, znají povely, podle kterých se mají chovat, podle kterých mají jednat. A jsou jednoznačně autoritou, málokdo se s těmito vycvičenými většími plemeny chce pouštět do křížku,“ vysvětlil velitel městské policie.

Frýdlantští strážníci mají v současnosti k dispozici téměř veškeré potřebné vybavení, a to jak osobní, tak společné. Disponují zbraněmi, teleskopickými obušky, obrannými spreji, služebními pouty, svítilnami, velkými svítilnami, alkohol testery, testery na drogy, odchytovou tyčí na odchytávání zvířat, celkovým vybavením s klecí a rukavicemi, výstražnými světly a přenosnými kužely pro označení dopravní nehody či výmolu ve vozovce. Čekají už jen na automobil, který by měli mít k dispozici v září či říjnu. Pracují se speciálním softwarem pro práci městské policie nazvaným MP manager.

„Tohle zařízení je v dnešní době pro strážníky zásadní. U většiny pokut je potřeba ověřit si recidivu a až na základě toho přistupovat k dalšímu šetření. Potřebujeme si ověřit totožnost člověka, se kterým jednáme nebo naopak musíme předávat naše statistiky dál na město nebo zadávat poznatky přímo do systémů, se kterými pracujeme,“ vysvětlil velitel.

Bez tohoto softwaru by ani nemohli strážníci pracovat, jak je potřeba. Museli by vše přepisovat ručně, z ulice volat státní policii, aby přijela a provedla lustraci a podobně. „Systém MP manager běží na jakémkoli telefonu nebo tabletu, takže ho máme ve všech mobilních zařízeních a také na služebním počítači, kde máme dokonce rozšířenou verzi pro složitější editace,“ doplnil Šantavý.

Předpokládané náklady na jednoho strážníka má v prvním roce Frýdlant vyčíslené na 750 až 800 tisíc korun, v částce jsou jednak mzdové náklady, jednak náklady na vybavení a techniku. Celkem tak v prvních dvou letech přijde provoz Městské policie Frýdlant městský rozpočet ročně na 6 až 7 milionů korun.