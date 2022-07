O tom, že škody nezpůsobil přímočarý vítr z húlavy nebo microburstu (propad studeného vzduchu), svědčí i skutečnost, že daným místem prochází velmi úzký a zároveň dlouhý pás polehlého obilí, které je navíc položeno směrem do středu pásu. "To svědčí o sbíhavosti proudění nasáváním vzduchu do středu víru," konstatoval Maňhal.

Zjištění se dle jeho slov dokládá nejen fotografiemi škod. "Důležitou roli hrají i výpovědi lidí a také v tomto případě i co nejrychlejší průzkum jak ze země, tak z výšky pomocí dronu. Právě z výšky se nejlépe pozná rozsah škod. Zde bylo hezky vidět, že místem prochází velmi úzký a zároveň dlouhý pás polehlého obilí," dodal meteorolog.

Video tromby

Mažice na Táborsku, z facebookové skupiny 'Lovci bouřek, extrémní počasí a jiné jevy': zde.

Zachycení tromby u Mažic se objevilo na sociální síti. Autorem je Adéla Petřičková.Zdroj: facebook

Tornáda v jižních Čechách 26. července 1822 – Tornádo o síle F2 prošlo přes Roseč, Políkno, Horní Žďár, Dolní Žďár, Malíkov nad Nežárkou a Horní Pěnu na Jindřichohradecku, zaznamenána byla i 2 úmrtí a 1 zranění. 29. dubna 1866 – Tornádo o síle F2 zaznamenaly jihočeské Slavonice, Maříž a Krásné Pole. 19. července 2007 – Tornádo o síle F1 v obci Zbytiny, okres Prachatice strhalo několik střech. 28. září 2007 – Tornádo o síle F1 v obci Deštná u Jindřichova Hradce poničilo střechy a způsobilo lesní polomy. Zdroj: Deník/ Redakce

První informace o možném výskytu tornáda ve středu 29. června na Táborsku se objevily na sociální síti v podobě videa ještě v ten samý večer. "Video bylo natočeno z jihovýchodní části obce Mažice a ukazuje pohled směrem na jihovýchod, kde se pod základnou oblačnosti vyskytla velmi výrazná tromba. Kontakt se zemí ale z tohoto záznamu není jednoznačně patrný. Následně se u videa objevil komentář od vzdušným vírem zasažené řidičky s fotografií škod na stromech u silnice Veselí nad Lužnicí – Sviny," popsal.

Následující den provedla meteoroložka Markéta Augustinová z pobočky ČHMÚ v Českých Budějovicích pozemní i dronový průzkum škod a stop v poli v popsaném místě. Ty prokazují, že došlo ke kontaktu víru se zemským povrchem.

Pozorování v okolí

Podle místních obyvatel se vzdušný vír vytvořil nedaleko osady Kundratice. Trombu, která se pohybovala nad zemí pozorovali ale i v okolí Mažic, Zálší, Borkovic, Komárova a Svinek. "Tančilo to kolem naší vesnice po poli doprovázeno silným deštěm a větrem, polehaly i další lány v okolí směrem na Bukovsko. Naštěstí se to vyhnulo zástavbě," komentoval starší muž.

Vír se měl podle zjištění meteorologů dotknout země už u osady Kundradice a pokračovat dál přes silnici číslo 147 ve směru na Veselí nad Lužnicí. "Asi půl kilometru za obcí směrem na Veselí leží morový hřbitov, tam vpravo najdete kukuřičné pole a strom, s kterým si tornádo pohrálo a zůstalo z něj jen torzo, druhý takové štěstí neměl a padl," popsala místní žena s tím, že živel si potom razil cestu obílím na druhé straně komunikace. Přímo ve Svinech prý tornádo nebylo a doprovodné jevy napáchaly jen minimální škody.

Snímek z dronu proti směru postupu tornáda ukazuje dobře patrnou úzkou dráhu jevu v poli. Foto: Petr AugustinZdroj: Petr Augustin, ČHMÚ

První stopy působení tornáda lze nalézt poblíž osady Kundratice, odkud vír pokračoval přibližně směrem k severu, kde překročil dvě silnice. Na druhé došlo k zasažení jedoucího auta a poničení dvou vzrostlých topolů, z nichž jeden byl vyvrácen (IF1) a u druhého došlo k výraznému olámání větví koruny (IF1). Tornádo následně přes pole postupovalo k lesíku v katastru obce Borkovice, kdy ještě v polích před tímto lesem je patrná úzká dvojitá stopa. Na lesíku samotném, který leží přímo v dráze tornáda, ale nejsou patrné žádné větší škody - až na oškubání větví z horní části stromu (IF1) v severní části lesíku, od kterého vede opět úzký pruh polehlého obilí. Podrobnější ohledání lesíku nebylo provedeno, a tak je možné, že na něm došlo k více drobnějším škodám, jež jsme ale neřešili. V prostoru severně od lesíku je plocha uváleného obilí již větší a s ohledem na charakter uválení je pravděpodobné, že část škody na poli mohla být způsobena již spíše silným větrem v kombinaci se srážkami/kroupami. Hlavní pás uválení obilí má ale dobře patrný spirálovitý charakter. Tornádo následně zaniklo zřejmě u polní cesty za elektrickým vedením 110 kV, na kterém ale nejsou patrné žádné známky poškození.

U Komárova jen ničivý vítr

V poledním informačním textu z 29. 6. k výstraze od konvektivní skupiny (KOS) byla na Facebookové stránce ČHMÚ zmíněna mj. i vhodnost podmínek pro možný výskyt slabších tornád. "Nelze tedy vyloučit, že v ten samý den došlo k výskytu dalších slabších tornád," upřesnili meteorologové v oficiální tiskové zprávě.

Zatím se objevily informace o údajně možném tornádu u obce Komárov (cca 8 kilometrů na SSZ od Svin). Pozemní videozáznam škod ale ukazuje spíše na jednosměrný pád stromů ve směru postupu bouře. Z toho lze usuzovat, že je velmi pravděpodobné, že škody byly způsobeny spíše microburstem.