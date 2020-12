Opatření vyhlásila městská firma Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí. Podle organizátora veřejné dopravy se vracejí jízdní řády metra ze září – tedy z doby před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronavirové nákaze.

„Intervaly se ve špičkách zkrátí na všech linkách metra. Na lince A o 30 až 45 sekund (na 180–210 s), na lince B o 20 až 30 sekund (na 160–180 s) a na lince C o 10 až 20 sekund (na 130–155 s). Pro zlepšení dostupnosti Pražanů bydlících v okolí stanic metra budou oproti současnému stavu přidány nové poslední spoje metra s odjezdy z konečných stanic cca ve 22:15. Na tyto dodatečné spoje metra však nebudou navazovat poslední spoje denních linek tramvají a autobusů, u kterých zůstávají v platnosti stávající jízdní řády s ukončením provozu cca ve 22:30,“ uvedl Ropid na webových stránkách.

Stejně jako nyní budou noční tramvajové a autobusové linky fungovat už od 22. hodiny. Ropid změny konzultuje s pražskou hygienickou stanicí. Magistrátní organizace nepřepodkládá, že při uvolnění podle protiepidemického systému (PES) na 3. stupeň dojde ve večerních a nočních hodinách k zásadnímu vývoji počtu cestujících“.

Praha je připravena posílit MHD o adventu

„V souvislosti s nadcházejícím adventem a možným nárůstem počtu cestujících zejména v okolí obchodních center jsme připraveni ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a magistrátem pružně reagovat na případný nárůst poptávky po cestování veřejnou dopravou,“ dodal mluvčí Filip Drápal.

Hlavní město stále dokola opakuje, že kvůli koronavirové nákaze a souvisejícím restrikcím klesl počet cestujících ve veřejné dopravě – podle Drápala například v pražské MHD jezdí 40 procent cestujících oproti listopadu loňského roku a stále prý nabízejí spoje dvakrát více kapacity, než odpovídá aktuální poptávce.

Ropid zveřejnil informace o plánovaných změnách rovněž na oficiální facebookové stránce, kde se – podobně jako minule – rozpoutala diskuze. Lidé si stěžují, že Praha „nemyslí na pracující lid“. Podle dalšího uživatele jsou ve vedení metropole „komici“, protože jel „narvaným“ metrem. Také podle čtenářů Pražského deníku jsou některé (zejména autobusové) spoje plné cestujících. Dopravní podnik i Ropid však v posledních dnech opakovaně veřejnost ujistili, že podle studií je možnost chytit koronavirus v MHD minimální.

Další diskutující považuje oznámení o prodloužení provozu metra za podobnou informaci, jako když vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) oznámila, že divadla a kina už mohou hrát. Ale bez diváků.

„Proč se neprodloužil provoz metra například s dvacetiminutovými intervaly?“ zní jeden z dotazů podpořený cestou ze Zličína na Černý Most trvající po 23:00 téměř dvě hodiny. Mnoho komentářů upozorňuje na to, že pokud by se shodla Babišova vláda na zmírnění opatření, mohli by například pracovníci restaurací a obchodů končit až pozdě večer, přičemž aktuální jízdní řády by jim cestu dost komplikovaly.

„Poslední metra s návazností na povrchovou dopravu dojíždějí na konečnou ve 22:35 až 22:45 a od nich jedou ještě poslední denní busy a tramvaje, aby se cestující dostali domů. Ti, co bydlí u metra, pak mají ještě spoje, které na konečnou dojedou mezi 22:50 a 23:00, aby stihli přímo od metra dojít domů,“ vysvětluje profil Pražské integrované dopravy (PID).

„Z práce půjdu pěšky. A ještě posílím iminutu“

Dalibor Melichar pak s ironickým nádechem popsal cestování ve Středočeském kraji: „Když skončím šichtu ve 22 hodin v Kralupech nad Vltavou a potřebuju popojet domů do Odoleny Vody, budou mi pražské noční linky k ničemu. Autobusy z Kralup po 22. hodině jste zrušili a když pojedu vlakem přes Prahu, tak skončím v Praze, protože noční autobusy z Prahy do Odoleny Vody jste zrušili. Nevadí. Půjdu pěšky. Mám to nějakých 11 kilometrů, takže po půlnoci jsem doma jako na koni. Aspoň si do sytosti užiju noční zákaz vycházení. Cestou nepotkám živáčka, tak se aspoň nenakazím koronavirem a chůzí v mrazivém počasí posílím imunitu.“

„Provoz linek ve Středočeském kraji je organizován na základě objednávky Středočeského kraje. Že nejezdí noční autobusy za hranici Prahy je z toho důvodu, že Středočeský kraj takto rozhodl. V Praze noční linky rušené nebyly, naopak část příměstských nočních linek Praha zachovala pro obsluhu svého území. Vždy jezdí jen to, co si objednatelé objednají a zaplatí,“ odpovídá Ropid.

Mnoho cestujících každopádně už delší dobu volá po kompenzacích za nevyužívání Lítačky. Argumentují například tím, že se změnily smluvní podmínky. Pár lidem vadí i úvahy o možném zdražení jízdného. Na stránkách dopravního podniku se vyjadřují k aktuální kauze i jeho zaměstnanci, kteří se těšili na větší porci najetých hodin. Ale více práce (zatím) mít nebudou.