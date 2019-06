Metrem jelo loni v Praze o asi pět milionů lidí méně než předešlý rok. "Mírně snížené počty přepravených osob oproti stavu před rokem 2017 vyplývají z uzavírek a oprav významných vestibulů některých stanic, Anděl, Náměstí Republiky, Karlovo náměstí," píše se v ročence. Každý den se podzemní dráhou přepravilo zhruba 1,427 milionu lidí.

Vozy metra najezdily loni 59,244 milionu kilometrů. V provozu bylo ve špičce 103 vozů. Nejvíce na lince C, a to denně 672. Pro srovnání, na trase A to bylo 522 a na lince B 579.

Linka C měla také nejkratší interval a nachází se na ní nejvytíženější úsek, kdy mezi I.P.Pavlova a Vyšehradem se přepravilo 277 300 osob za den. Nejvytíženější stanici Můstek využilo denně 178 100 osob.

Kromě rekonstrukcí vstupů do stanic byly opravovány také koleje. Provoz byl přerušen od 30. března do 2. dubna 2018 na trase C mezi Pražského povstání a Kačerovem, a to kvůli výměně pražců a kolejnic. Ve stejném úseku opravoval loni DPP ještě dvakrát.

Na jaře projížděly kvůli opravám stanice vlaky stanici linky A Muzeum. V současné době je uzavřen kvůli opravě eskalátorů a výstavbě výtahu výstup ze metra B Karlovo náměstí a cestující vystoupí pouze směrem na Palackého náměstí.