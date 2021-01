Kdy a kde jste si hledaného muže všiml?

Bylo to ve čtvrtek 14. ledna ve stanici metra Veleslavín v devět hodin ráno. To vím přesně, protože můj telefonát na operační středisko policie proběhl v 9.03.

Jak jste věděl, že je po něm vyhlášeno pátrání? Studujete před nástupem do služby seznam osob v pátrání policie?

To určitě ne, ale máme takový interní komunikační systém na platformě WhatsApp. Tam bylo den předtím video z toho původního incidentu na Proseku, kde byl násilník dobře vidět.

Poznal jste bezpečně, že je to on?

Popis oblečení seděl - černá mikina, černé kalhoty, bíle tenisky. A když se otočil obličejem směrem k nám, bylo to jasné.

Zadržení podezřelého

Zdroj: Policie ČR

K zadržení policií ale došlo až ve stanici Nemocnice Motol…

Byli jsme tak domluveni. Poté, co nastoupil do soupravy v tomto směru, jsme jej s kolegou sledovali. A z hlediska naší práce nebyl problém jej pozdržet. Provedli jsme jeho kontrolu. Neměl platný jízdní doklad, takže „dovézt“ jej na konečnou nebyla potíž. Navíc víme, že tam bývá minimum lidí a vzhledem k jedinému východu ze stanice by neměl být problém se zadrženim.

Tam jste tedy se zadrženým počkali na policii?

Celou dobu jsme řešili absenci jeho jízdenky, takže neměl žádné podezření, nejspíš ví, že k takovéto věci bývají přivoláni i policisté. Ti byli navíc na místě do jedné minuty od našeho příjezdu. Když mu zaklapla pouta na rukou, byl dost překvapen.

Případ poměrně silně rezonoval na sociálních sítích. Po vašem zásadním přispění k zadržení se ozývaly hlasy, že jste hrdinové, připadáte si tak?

Ani ne, byla shoda okolností, že jsme byli ve správnou chvíli na správném místě.

A dostanete za příkladnou spolupráci třeba nějakou odměnu?

To musí posoudit naše vedení.

Eskorta k soudu

Zdroj: Policie ČR

Jak se vlastně člověk stane revizorem dopravního podniku?

Po vystudovani polygrafické školy jsem mnoho let pracoval v tomto oboru, v několika tiskárnách. Bohužel, vlivem různých krizí, platební morálce některých klientů a v neposlední řadě povodní jsme museli naší malou tiskárnu zavřít. A tehdy jsem se rozhodl, že zkusím zcela změnit obor, a Dopravní podnik hlavního města Prahy byla dobrá volba…