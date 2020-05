DPP informoval média o novince v průběhu týdne. Podle tiskové mluvčí Anety Řehkové mobilní služby ve standardu LTE fungují už ve dvaceti stanicích a přilehlých tunelech mezi nimi. V pražském metru je přitom nyní 61 stanic.

Jedná se o úseky Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice) a nově Můstek – Muzeum (2 stanice) na trase A, na trase C v úseku Nádraží Holešovice – Roztyly (12 stanic) a o dvě stanice na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna.

„Na pokrytí dalších stanic signálem LTE intenzivně pracuje DPP ve spolupráci s konsorciem operátorů a společností CETIN. Signál LTE do dalších 10 stanic by měl postupně přibýt do letošních letních prázdnin,“ dodala mluvčí dopravního podniku.

Pracuje se jen při noční pauze

Současná epidemie koronaviru však přece jen trochu narušila plány, původně se totiž počítalo, že signálem budou pokryty všechny stanice širšího centra metropole už na začátku letošního roku. Praha původně slibovala, že se pokusí domluvit s operátory tak, aby byl mobilní signál v celém metru už v roce 2021. Jenže vypadá to, že cestující se musí připravit, že jim ještě pár let někde budou vypadávat hovory a nepůjde surfovat na internetu v celém metru. Podle dřívějších informací byl termín kompletního pokrytí v roce 2022.

Operátoři metro pokrývají novou technologií na vlastní náklady, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle konsorcia vyjde v průměru na deset milionů korun. Komplikací je to, že práce se provádí pouze ve zhruba tříhodinové noční pauze, kdy metro nejezdí.

Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem operátorů na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí dopravnímu podniku 120 milionů korun. Magistrát chce, aby plánovaná nová linka D byla pokryta signálem už při výstavbě.