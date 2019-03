Podle serveru Seznam Zprávy došlo v sobotu 9. března k neobvyklé události, po níž jeden z chlapců, kteří tam žijí, nakrátko utekl; záhy se ho ale podařilo najít. Mělo se jednat o konflikt mezi dětmi, které jsou v zařízení zřizovaném ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ubytovány, a jeho ředitelem Václavem Lebduškou.

Seznam přináší svědectví některých zaměstnanců, kteří anonymně vypovídají proti novému řediteli, jenž zařízení vede od počátku letošního roku. Zmiňují se o tom, že se dvě děti měly s ředitelem hádat, načež ten prý na vulgární poznámku reagoval útokem. Web však také uvádí vyjádření ministerstva školství, podle něhož pedagoga napadlo jedno z dětí… Zřejmě se jedná o tutéž událost, avšak viděnou z různých pohledů.

U toho, co se povídá, také prozatím zůstane. Oficiální vyjádření k tomu, co se odehrálo, Deník v úterý nezískal. Ředitel Lebduška Deníku řekl, že nemůže nic potvrzovat ani vyvracet. „Jsem vázán pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy veškeré informace komunikovat prostřednictvím jeho tiskového odboru,“ odkázal na stanovisko zřizovatele.

„Jsem tím sám proti sobě – avšak pokyn musím respektovat,“ konstatoval s dodatkem, že všechny své kroky MŠMT sděluje a konzultuje je s ním. Ani mluvčí ministerstva Aneta Lednová však nebyla sdílnější. „V zařízení došlo k takzvaným mimořádným událostem, které byly standardně hlášeny jak zřizovateli MŠMT, tak na Policii ČR; proto se k nim nelze blíže vyjadřovat,“ sdělila pouze.

To, že se policisté záležitostí zabývají, potvrdila Deníku Martina Fejfarová z kolínského územního odboru středočeské policie. „Probíhá šetření a shromažďujeme všechny potřebné informace,“ konstatovala. S dodatkem, že nic bližšího zatím říci nelze, jestliže policisté stále zjišťují informace i k tomu, co se vlastně stalo. „S tím souvisí také stanovení právní kvalifikace,“ vysvětlila, že dosud nemůže uvést ani konkrétní paragraf označující skutek, na jehož spáchání by mělo být prošetřováno podezření.

Na otázku, zda se v domově nechystá nové výběrové řízení na nové obsazení postu šéfa, současný ředitel Deníku odpověděl: „Nevylučuji to – já ale o ničem informován nejsem.“