Soutěže budou podle mezinárodního zkušebního řádu IGP ve zkouškách IGP 1 a IGP 3 ve stopě, poslušnosti a obraně. Řád IGP 1 je základní a trojka nejvyšší, v té už probíhají soutěže v zahraničí i na mistrovství světa. Dvacet dvojic je přihlášeno do kategorie IGP 1 (to je ve srovnání se vzděláním základní školy) a dvacet do kategorie IGP 3 (vysoká škola, nejvyšší možná zkouška, podle níž se závodí i na MS). Soutěž v poslušnosti a obraně bude probíhat na fotbalovém stadionu v Komárově a ve stopování na nedalekých polích kolem Bolatic. Sobotní část začíná v 7 hodin a od 19 hodin bude pro diváky i závodníky připravený večírek s hudbou, tancem i tombolou se zajímavými cenami. V neděli závody začínají v 8 hodin a předpokládaný konec bude v 16 hodin. Sponzorující firmy představí ve svých prodejních stáncích i potřeby pro psy a krmivo.

Diváci se mají nač těšit už proto, že mezi soutěžícími bude světový unikát. Jde o šestinásobného belgického mistra světa Ronnyho v. d. Berghe a jeho mladého německého ovčáka Sira Remka von der Daelenberhüte. Společně už získali tolik titulů, že zatím nemají ve světě konkurenci. Zahraniční závodníci budou ze Slovenska, Belgie a Polska a nejvíc soutěžících psů tvoří němečtí ovčáci. Kromě nich to budou čtyři další plemena – belgičtí ovčáci malinois, velký knírač, briard a boxer. Řediteli soutěže Jiřímu Tichému učarovali právě němečtí ovčáci.

„Jsou to poctiví pracanti, kteří chtějí hlavně vykonávat nějakou aktivní činnost s dobrými úmysly, kterým je však třeba rozumět. Německý ovčák bude prostě pracovat pořád a rád. Je to statečný ochránce obydlí i dětí svého pána, pes, který má stále dobou náladu a nikdy nechce zklamat,“ vyznává se ze svého vztahu k této rase. Právem je pyšný na svou Codetu Galán Nalag, se kterou se dostal až na Mistrovství světa. Umístili se na třináctém místě, což byl obrovský úspěch. Nástupce Yukon Favory Cross letos už soutěžil na mistrovství německých ovčáků ČR a postup na mistrovství světa byl velmi blízko. Umístili se na 7. místě a jsou tak druzí náhradníci.