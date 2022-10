Martin Verner navlékne bílou zástěru, nandá brýle a spustí mašinu. Do rukou bere kámen a opatrně jej nařezává na pile s diamantovým kotoučem.

Na stole v dílně v Kamenářském domě v areálu Muzea Českého ráje v Turnově má již několik kamenů nařezaných. „Ve finále bude ze šperků něco jako slovní hříčka, nechte se překvapit,“ vysvětluje s úsměvem, když kameny přerovnává.

Jeho dílo, stejně tak jako díla dalších devíti šperkařů, mohou obdivovat návštěvníci od pátku 14. října, kdy budou v Klenotnici muzea instalovány práce vzniklé během právě probíhajícího Mezinárodního sympozia současného šperku. Výstava Symposion 2022 bude k vidění až do 13. listopadu.

A když je sympozium mezinárodní, tak se vším všudy. Vedle dvou českých šperkařů Martina Vernera a Marty Havlíčkové se ho účastní umělci z USA, Velké Británie nebo Brazílie. Zatímco Martin Verner řeže své kameny venku, v dílně v roubeném domě to ševelí. U jednoho velkého stolu sedí Lin Cheung, britská výtvarnice s čínskými kořeny, Brazilka Kika Rufino, Američanka Julia Turner a německá výtvarnice Tamia Dellinger.

Nejsou tu poprvé

Argentinská výtvarnice Franciska Kweitel, klasik evropského šperku Herman Hermsen či americká šperkařka a galeristka Julie Turner se turnovského sympozia navíc neúčastní poprvé. „Moc se mi tady líbí ta uvolněná atmosféra, skvělí lidi, od kterých se mohu přiučit nové věci. A hlavně prostředí dílen, které jsou v malebném domku,“ popisuje Kweitel.

I Kika Rufino je ze sympozia nadšená. „Jezdím po celém světě, Turnov mne okouzlil. Je tady cítit staletí trvající tradice zpracování kamenů, to je unikátní,“ podotýká Brazilka.

U druhého velkého stolu sedí osamoceně slovenský výtvarník Peter Machata a kreslí. „Chci vytvořit šperk, kterému se v poslední době věnuji. Tedy něco v duchu propojení s vesmírem. A jak se mi tady líbí? Úžasné. Nebylo tady nic a najednou taková parádní dílna,“ usmívá se Machata.

Veřejnost nemusí čekat na výstavu konečných děl vzniklých v rámci sympozia, mohou se na tvořící výtvarníky podívat přímo při práci. A to až do konce sympozia, tedy do pátku 14. října přímo v dílně v Kamenářském domě.

Sympozium narušil covid

„Jde o vzácnou příležitost, vždyť sympozium se naposledy konalo před čtyřmi lety. Dvouletý cyklus mezi těmito tradičními akcemi přerušil koronavirus, v roce 2020 bylo sympozium zrušeno,“ vysvětluje kurátor Muzea Českého ráje Miroslav Cogan.

Vše je rozšířeno sérií videoprezentací účastníků, které jsou veřejnosti přístupné, stejně jako prostor dílny, takže návštěvníci mají jedinečnou možnost nahlédnout do tvůrčího procesu, který je jindy uzavřen do prostředí jednotlivých ateliérů a studií. „Zájemci o současný šperk tak mohou během sympozia vstoupit do osobního kontaktu s jednotlivými šperkaři a okusit atraktivní prostředí,“ říká Lenka Laurynová z Muzea Českého ráje.

Netradiční součástí programu letošního sympozia bude workshop s brusiči drahých kamenů a šperkaři, který je na pondělí 10. října připraven pro odbornou veřejnost v podobě účastníků sympozia a studentů oboru Design a zpracování drahých kamenů turnovské Střední uměleckoprůmyslové školy.

Zlatník a šperkař Jiří Urban během něho představí za doprovodu glyptičky Evy Víškové-Mrákotové práci na kopii císařské koruny Napoleona Bonaparte, která byla počátkem roku 2022 představena v muzejní Klenotnici, a se svými bohatými zkušenostmi včetně podílu na restaurování relikviáře sv. Maura seznámí posluchače turnovský brusič Petr Šťastný.

Šperkařská sympozia pořádá muzeum v Turnově od roku 1984, představilo se na něm už přes 200 domácích a zahraničních autorů z Evropy i zámoří.