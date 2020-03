MHD na Mostecku bude jen pro lidi se zakrytými ústy a nosem

V MHD v okrese Most začne od úterý 17. března platit zákaz vstupu cestujících do vozidel bez zakrytí úst a nosu. Nařízení, které má snížit riziko šíření nákazy koronavirem, platí do odvolání v tramvajích i autobusech. Oznámil to Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný