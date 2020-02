„Už v 70. až 80. letech tu byl záměr vybudovat trolejbusovou trať až do Chrudimi, ale tehdy to bylo nerealizovatelné, protože by to vyšlo na stovky milionů korun a musely by se zapojit všechny dotčené obce,“ připomněl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán s tím, že nyní by se využily trolejbusy, které mají pomocnou trakční baterii, díky níž jsou schopné ujet až 10 kilometrů bez trolejového vedení. „Do Chrudimi by dojely, ale zpátky už by se nevrátily,“ dodal Pelikán.

Na jedné z chrudimských zastávek by se musela vybudovat dobíjecí stanice, odkud by vozy mohly pokračovat zase zpátky do Pardubic. „Zatím je to celé jen ve stádiu nápadu, ale předložili jsme to dopravní komisi, která vydala kladné stanovisko,“ řekl chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek, který má v gesci dopravu.

Vedení města chce ale projekt ještě rozšířit. V roce 2022 totiž bude městu končit smlouva se společností Arriva, která v Chrudimi provozuje městskou hromadnou dopravu. Představa je taková, že by tuto funkci mohl nově plnit Dopravní podnik města Pardubic (DPMP). Některé linky by kroužily po městě jako nyní, jiné by objely Chrudim a poté by zamířily do Pardubic.

„Zejména by se nám líbila linka mezi nemocnicemi. Dokážu si představit, že senior o francouzských holích do vozu nastoupí před nemocnicí v Chrudimi a vystoupí rovnou před nemocnicí v Pardubicích,“ popsal starosta Chrudimi František Pilný.

Jeho vize ale sahá ještě dál. Uvažuje také o tom, že by MHD obsloužila i okolní obce, jako je Rabštejnská Lhota. „Také přemýšlíme o speciálních školních linkách, které by svážely děti z okolních obcí a zastavovaly by u jednotlivých škol. Lidem by to ulevilo v cestování a Chrudimi zase v dopravě, protože by rodiče nemuseli děti každý den vozit,“ řekl starosta.

Spolupráce s DPMP by podle něj navíc do Chrudimi zavedla více ekologickou dopravu, jelikož Arriva jezdí naftovými autobusy.

Kraj už má dopravce nasmlouvané

Radnice chce změnu provést za dva roky, kdy končí právě smlouva s Arrivou, jenže celý projekt bude mít několik úskalí. Jedním z nich je jednání s krajem, který v loňském roce vysoutěžil nové dopravce na dalších 10 let. „Nevím, jestli by nás tam pustili. Je logické, že by si kraj své linky chránil, mohl by tak přicházet o cestující,“ vysvětlil Pelikán.

Na dlouhou debatu bude i systém jízdenek, s nimiž budou moci lidé cestovat po městě i mimo něj.