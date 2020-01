Důvodem dočasných omezení je nižší poptávka po dopravě v hlavním městě v prvních dvou měsících nového roku. Dopravní podnik avizoval prodloužení intervalů a zkrácení autobusových linek už loni v říjnu, mimo jiné v souvislosti s nedostatkem řidičů. „Omezeny jsou na úroveň prázdninových jízdních řádů,“ uvedl mluvčí Regionálního organizátora dopravy (ROPID) Filip Drápal.

Změny v MHD

Přehled všech trvalých změn naleznete ZDE.

Od pondělí 6. ledna až do začátku března bude například linka 102 od Kobylis ukončena už v zastávce Sídliště Bohnice, do konečné stanice Staré Bohnice budou naopak prodloužené spoje linky 236. Linka 196 v úseku Kačerov–Kloboučnická bude jezdit pouze ve špičkách pracovních dnů.

„Změny vycházejí z požadavků, některé se měly realizovat již v prosinci. Trvalé změny spočívají i v zavádění nových zastávek, které byly připravovány v minulosti,“ uvedl Drápal.

V rámci trvalých změn je například již od ledna prodloužena autobusová linka 117 z Polikliniky Budějovická do Komořan. Od příštího týdne začne jezdit ze Satalic do Hloubětína midibusová linka 186, která nahradí zkrácenou linku 396, jejíž interval se ve všední dny ráno prodlouží z půl hodiny na celou hodinu. Pro školáky ze Střešovic přibude nový spoj 268, děti z okolí Hostivaře bude vozit autobus 273.

Prodloužený interval bude mít na začátku a konci odpolední špičky pracovních dnů linka 212, a to z 15 na 30 minut. Od 1. ledna již jezdí nový noční spoj, v dvouhodinovém intervalu se na cestu z Palmovky přes Malešice až do Královic vydává linka 903.

Dočasné změny od 6. 1. do 1. 3.

908 – Poslední pár spojů je nově veden přes zastávku Nádraží Klánovice–sever.102 – Od Kobylis ukončena v zastávce Sídliště Bohnice, do zastávky Staré Bohnice jezdí spoje 236 v intervalu 30 minut.

196 – V úseku Kačerov–Klo-boučnická jezdí jen ve špičkách pracovních dnů.216 – Zkrácena do trasy Vozovna Střešovice – Sídliště Baba, o víkendech a večerech není v provozu.

329 – V úseku Skalka – Sídliště Skalka není v provozu.

Na další změny jízdních řádů kvůli snížené poptávce najdete na webu Ropidu.