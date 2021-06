Cizinci, kteří do České republiky přicestovali z Maďarska na podvozku návěsu kamionu, byli podle jejich slov tak vyčerpaní, že v blízkosti dálnice D1 navečer zazvonili u rodinného domu a sami požádali o přivolání policie.

Řízení o správním vyhoštění

„Na místo přijeli nejprve policisté z obvodního oddělení, kteří následně vyrozuměli kolegy z odboru cizinecké policie, kteří si muže převzali,“ upřesnila Suchánková. Ukázalo se, že dva muži bez dokladů, ročníku narození 1992 a 1997, měli už jízdy na podvozku dost.

Byli prý unavení a dezorientovaní – v souvislosti s nepříznivým počasím to při tomto stylu cestování nepřekvapí – a tak, když nákladní souprava zastavila, vylezli a vydali se k nejbližšímu domu. Majitele pak požádali o přivolání policie. V případě obou mladých Maročanů cizinecká policie podle sdělení Suchánkové zahájila řízení ve věci správního vyhoštění z naší země.

Migrantů jsou desítky

S podobnou situací se středočeská cizinecká policie ještě nesetkala, i když kontakt s nelegálními migranty není žádnou výjimkou: letos jich už bylo 80. „Nejvíce jich bylo zachyceno na dálnicích D1, D5 či D8, a to většinou v blízkosti čerpacích stanic pohonných hmot,“ připomněla Suchánková.

V několika případech se na ukryté cizince přišlo až při vykládce zboží z kamionů ve firmách. Nejčastěji nákladní soupravy přijíždějící ze zahraničí přivezly cizince pocházející z Afghánistánu, Alžírska, Maroka, Pákistánu a Tuniska. Vesměs měli v úmyslu přes střední Čechy jen projet. Stejně jako Českou republikou: mířili do dalších zemí v západní či severní části evropského kontinentu.

Mezi zmiňovanými osmi desítkami cizinců, pro jejichž putování se střední Čechy prozatím staly konečnou stanicí, nebyli jen dospělí, upozornila ve středu Suchánková. „Přes Středočeský kraj „migrovalo“ i 28 nezletilců, kteří neměli žádný doprovod,“ uvedla k bilanci za čtyři a půl měsíce letošního roku, což bylo povětšinou období spoutané koronavirovými omezeními.

Dvaapadesát cizinců putovalo do takzvaného záchytného zařízení, přičemž se 43 zahájili policisté dublinské řízení – snaží se tedy o jejich předání do státu, kde dotyční podali svoji první žádost o udělení azylu. „Devíti cizincům bylo uděleno správní vyhoštění z území členských států Evropské unie, a to z důvodu jejich neoprávněného pobytu na našem území a pobytu bez cestovních dokladů,“ doplnila Suchánková.