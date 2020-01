A zájem je i mezi těmi, kteří pálenky na ochutnání a hodnocení odborné poroty dodávají. „Letos se nám podařilo sesbírat rekordních šestnáct set šest vzorků ze sto třiceti osmi obcí. Jsou to vzorky z celé republiky a své zastoupení mají i pálenky nebo likéry ze Slovenska, téměř padesát vzorků je od přispěvatelů z Polska,“ vyjmenovává prezident pořádajícího spolku Gurmáni Mikulčice Vít Pavka.

Dnes si moc neposedí, stejně jako jeho kolegové a kolegyně ze spolku. Oděné do slušivých zástěrek trpělivě naslouchají požadavkům návštěvníků. „Jednoho ondráše a jednu zelnou placku. A ještě tu tvarůžkovou kouli,“ zní jeden z mnoha požadavků.

Součástí koštu je totiž už několik let i prodej krajových specialit. Lidé na ně stojí frontu a pak se s chutí zakusují do patentů s povidly a mákem, zelných placek, pagáčů či křeháčů nebo si pochutnávají na guláši a zelňačce. Gurmáni ji vaří i s houbami, sušenými švestkami a vařeným kolenem. „Zelné placky připravujeme z kila zelí, čtyřiceti deka hladké mouky, dvou vajec, kmínu, soli, pepře, přidá se trochu vegety. Stejné těsto pak používáme i na zelné ondráše, jen do něj ještě zabalíme plátek uzené krkovičky,“ prozrazuje recept členka spolku Galina Bílská, zatímco si na pomoc bere papír, kde jsou všechny recepty popsané.

Kdo si zrovna nepochutnává na jídle, rotuje kolem několika stolů, za kterými stojí dobrovolníci rozlévající jednotlivé vzorky. Největší zájem je už tradičně o šampiony jednotlivých druhů. Z půllitrových sklenic mizí nejrychleji. „Celkovým vítězem se v letošním roce stal pan František Holubík z Tvarožné Lhoty se vzorkem hrušky,“ doplňuje Vít Pavka.

Diplomy rozdávají i za nejlepší kolekci pálenek či nejlepší kolekci likérů a ostatních pálenek. Nejvíc vzorků bývá klasických pálenek, tedy slivovice, hruškovice a meruňkovice. „Samozřejmě zde ale máme i speciality a rarity jako třeba destilát z oskeruší, kdoulí, jeřábu, rybízu, malin, fíků, datlí a dokonce i piva. Zajímavá je i rarita z třapatky nachové, což je bylina,“ vyjmenovává Pavka.

Svého vítěze má i zelný košt. Letos do něj lidé přinesli na pět desítek vzorků. O vítězi rozhoduje odborná komise, která se zaměřuje na barvu, vůni a chuť a celkový charakter. „Šampion je tedy kupodivu záležitost dostupná v obchodech, a to Otické zelí,“ dodává prezident spolku.

ZUZANA ČERNÁ