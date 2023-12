„Jedná se o likvidaci odpadů, rozvoj infrastruktury, péči o veřejnou zeleň a prostranství nebo služby poskytované prostřednictvím informačních center. Jde o propagační materiály, turistické průvodce, seznamy pořádaných akcí, mapy a podobně,“ vysvětlovala mluvčí Ničová. Současně upozornila, že nejvyšší možnou taxu mají také další podobně navštěvovaná města: Valtice, Český Krumlov nebo Lipno.

Proti navýšení se ale na posledním zastupitelstvu ostře ohradili podnikatelé v ubytovacích službách. „Radnice s námi toto téma řešit nechce, odmítá komunikovat. Město vyhlásilo boj turistům. A navýšení taxy je toho důkazem,“ tvrdí například hoteliér Vít Buchta, který je současně i předsedou svazu turistického ruchu MikulovTourism sdružujícího více než padesát členů.

Vadí mu, že se vybrané peníze ve skutečnosti zpětně nepromítne ve službách nejen turistům, a taky to, že ji městu ne všichni provozovatelé ubytování odvádějí.

„Potřebujeme vědět, kolik peněz z poplatků reálně do turistiky jde. O tom bychom se přece měli bavit. Lidé, kteří k nám do hotelů a penzionů přijíždějí, jsou nazlobení na to, že je Mikulov špinavý, nemoderní, nezrekonstruovaný, má chodníky ve špatném stavu, totéž platí o odpadkových koších. Cyklisté nemají kde odstavovat kola a večer si i v létě lidé v podnicích posedí nejvýše do desíti do večera. Tohle všechno nás hodně štve,“ upozorňoval Buchta.

A přidal i propočty. Poukázal na to, že ve městě je více než tři tisíce lůžek, jejichž celoroční průměrná obsazenost je okolo padesáti procent.

„Radnice tak dosud měla ročně vybrat asi dvacet milionů korun. Jenže vybere s bídou šest sedm milionů. Tedy třicet procent toho, co by měla. Jsou mezi námi totiž tací, kteří se jen smějí a radnici neplatí nic. A nás, platící, chce město potrestat tím, že zvedne taxu na padesát korun za noc? Ať se nejprve naučí vybírat to, co má. Pak se můžeme bavit o nějakém navyšování,“ zlobil se hoteliér.

Podnikatelé v oboru se do budoucna obávají odlivu turistů. S tím se ostatně město potýkalo už v letošní sezoně. Má jít o deset až dvacet procent. Přibýt ale mělo těch, kteří stráví v Mikulově pouze den.

Obavy šéfa svazu turistického ruchu jsou namístě i podle návštěvníků města, které redakce Deníku oslovila. Například Rakušanka Raphaela Hofer je přesvědčená, že stoupající náklady jsou pádným důvodem k tomu, si pobyt více rozmýšlet.

„Zvlášť nyní v době zdražování, kdy půjdou ceny prakticky ve všech oblastech nahoru. Řada rodin musí hledět na to, aby vůbec s penězi vyšla. Když k tomu čtyřčlenná rodina v přepočtu zaplatí jen za noc městu osm eur, už si rozmyslí, zda týden dovolené nestráví jinde, kde je taxa nižší,“ zamýšlela se žena.

Podobně smýšlel Luděk Várka z Prahy. „Turistickou taxu má každé evropské město. V Paříži jde o pět eur denně, v Madridu zhruba tři, v Itálii pak dvě. Je fakt, že v případě rodiny se dvěma dětmi začne hned kde co naskakovat a většina rodičů pak zvažuje, zda se jim to vyplatí," říkal Várka.

Zmínil zároveň, že jeho osobně navýšení od návštěvy Mikulova neodradí. „Beru to tak, že jedu na dovolenou a zaplatím to. Nevím ale, proč si vybrali taxu, která je v podstatě srovnatelná s Prahou. Kdybych ale zvažoval, zda strávit týden v Mikulově nebo u moře, rozhodnu se pro moře. Do Mikulova pojedu spíš jen na prodloužený víkend,“ reagoval Várka.