„Vzpomínám si jen, jak jsem přebíral motorovou jednotku ve stanici Karlovy Vary a potom až na nemocnici, když mě začali probírat z umělého spánku,“ říká Milan Čapek, který ve Fakultní nemocnici Plzeň podstoupil kompletní rekonstrukci obličeje, operace nohou i rukou a řadu dalších lékařských výkonů.

„Měl jsem rozbitý obličej, zlomené oba kotníky, pravé zápěstí a pravou paži, páté a šesté žebro, propíchnuté obě plíce, zpřetrhané vazy v koleni, poraněnou krční tepnou a krvácení do mozku. V nemocnici v Plzni mi zachránili život, byl jsem tam spokojený. Jezdím do Plzně pořád na kontroly, nebo za léčbou, většinou jezdím s mamkou, sám jezdím málokdy. Jsem chodící železářství, kolik mám v sobě různého materiálu,“ směje se muž.

Nedávno se vrátil z kliniky ve Vysokém nad Jizerou, která se specializuje na operace ruky a plastickou chirurgii. Tu mu doporučili v Plzni. Levé zápěstí měl totiž rovněž zlomené, ale přišlo se na to až s delším časovým odstupem. Ruka měla sníženou pohyblivost, bolela a vytvořil se na ní pakloub.

Čapek se až později dozvěděl, že při nárazu při osudné nehodě couvla celá motorová jednotka „Regína“ o několik metrů zpět. „Podle informací od dobrovolných hasičů jsem zůstal sedět na sedadle strojvedoucího, což mi asi zachránilo život, i když prorazilo přepážku mezi kabinou strojvedoucího a prostorem pro cestující. V záznamu rychloměru má být zapsáno, že jsem zatáhl páku rychlobrzdy a zašlápl pedál houkačky,“ dodává.

Těžké chvíle

Těžké chvíle zažívala i jeho tehdejší přítelkyně a nynější manželka Alice.

„Byl tak nateklý, že si ani náš známý, který ho viděl, jak ho vynášejí z vlaku, nebyl jistý, že je to on. Ale zavolal mi, že asi ano a že snad žije. Okamžitě jsem začala obvolávat Milanovy kolegy, zda o něm něco nevědí. Nevěděli, pouze řekli, že tuto směnu opravdu měl. Nasedla jsem do auta a zkusila zajet do karlovarské nemocnice, tam ještě nebyl žádný zraněný. Následně jsem tedy vyrazila na místo nehody do Perninku. Až kolem sedmé hodiny večer mi na místě koroner sdělil, že pravděpodobně byl transportován do Plzně,“ vypráví žena.

close info Zdroj: se svolením Milana Čapka zoom_in Milan Čapek s manželkou a dcerkou

„Když jsem i s rodiči dorazila do Fakultní nemocnice v Plzni, ještě jej operovali. Za tři dny pak operovali ruce a nohy a o pár dní později, když trochu splaskly otoky, obličej. Pak ho chtěli poslat na doléčení do karlovarské nemocnice, ale nakonec po přímluvě z našeho krajského úřadu putoval z Lochotína na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče DIOP do borské části fakultní nemocnice. Jezdila jsem za ním každý den i když byl v umělém spánku, zhruba za týden už ho začali probírat a já najednou přišla na pokoj a Milan seděl na posteli a usmíval se od ucha k uchu,“ vzpomíná.

Vzali se zhruba rok po železniční nehodě a už dva roky se radují z dcerky Aničky.

Připomeňte si, jak nehodu u Perninku popsal svědek:

A její tatínek, který je v invalidním důchodu a pro práci strojvedoucího už je vzhledem ke zdravotnímu stavu nezpůsobilý, plánuje další budoucnost. „Jsem vystudovaný elektroenergetik a bývalý projektant silnoproudých rozvodů, a tak začínám s elektroprojektováním. Chtěl bych, aby nás to uživilo,“ říká muž, který se snaží věnovat i dřívějšímu velkému koníčku - sportu.

close info Zdroj: se svolením Milana Čapka zoom_in

„Jezdil jsem na koni, kole, lyžoval. Měl jsem dobrou kondici a to mi pomohlo při léčbě a následné rehabilitaci. Teď začínám opět lehce jezdit na koni. Beru to jako hiporehabilitaci, ale jezdím hodně opatrně. Při pěší chůzi se hlavně učím padat, protože operované nohy už neslouží jako dřív,“ usmívá se Milan Čapek a připomíná, že je vděčný nejen lékařům, ale i rodině a mnoha kamarádům, kteří mu v těžkých chvílí pomáhali a stále pomáhají.

„Všem zdravotníkům, rodině, své skvělé manželce Alici, mamince, tatínkovi a přátelům chci moc poděkovat. Jsou skvělí,“ uzavírá Milan Čapek.