Milevské maškary letos budou. Akci zpestří jarmark i zabijačkové hody

Město Milevsko v letošním roce znovu ožije maškarním ruchem. Stane se tak po roční odmlce v sobotu 26. února. Milevské maškary navíc oslaví výročí. Letos je to totiž přesně 160 let, kdy spatřily světlo světa. Jubilejní ročník Milevských maškar má letos podtitul "Rozjedem to příště".

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Milevské maškary letos budou komornější. | Foto: Maškarní sdružení Milevsko

Patřičné oslavy, které by si významné jubileum zasloužilo, ale není možné kvůli aktuální situaci uskutečnit. "Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli budeme moci vzhledem k vládním opatřením akci pořádat. Maškary se totiž připravují až půl roku dopředu. Bohužel jsme nemohli pozvat naše přátele ze Slovenska ani Švýcarska," posteskl si jednatel spolku Maškarní sdružení Milevsko Vít Kratochvíl a dodal, že letošní ročník bude rozhodně komornější. Chybět bude tradiční LED obrazovka na náměstí a neproběhne ani registrace masek. OBRAZEM: V Brně protestovali ochránci zvířat: Sedli si před pulty s masem Hlavní program vypukne v sobotu 26. února na milevském náměstí, kde od 9 hodin můžete navštívit masopustní jarmark a zabijačkové hody. Nebude chybět ani doprovodný program na pódiu. Vystoupí například kapely Zelená šestka, Evergreen band nebo milevská rocková legenda Fantom. Usmrcení Bakuse a závěrečná ceremonie začnou v 15:30. Milevské maškary letos budou komornější.Zdroj: Maškarní sdružení Milevsko Samotný průvod maškar vyjde ve 14 hodin od domu kultury a po tradiční trase dorazí kolem 15 hodiny na náměstí E. Beneše. Celým dnem provede známý a oblíbený publicista a moderátor Václav Žmolík. Akce letos proběhne bez výběru vstupného. Po celý den je možné navštívit Muzeum milevských maškar, které nabídne speciální výstavu Masky v čase.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu