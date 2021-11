Pro Pardubický kraj by taková výzva znamenala podat denně přibližně 10 tisíc dávek, což je o čtyři tisíce více, než byla maximální červnová očkovací kapacita. Zapojit by se museli také praktici i ambulance.

„Chápu dnešní prohlášení premiéra v demisi a designovaného premiéra jako deklaratorní výzvu směrem k urychlení očkování. Pokud by však byla myšlena vážně, tak je nutné se zaměřit na to, kdo bude toto očkování provádět. Od samého počátku očkování upozorňujeme na to, že není možné porovnávat rychlost a kapacity očkování v jednotlivých krajích, protože podmínky jsou nesrovnatelné,“ reagoval na Babišovu výzvu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Upozornil zároveň na to, že jsou kraje, a Pardubický se k nim řadí, které nemají fakultní ani vojenské nemocnice, kterým by fungování zajišťoval stát. „Jen Fakultní nemocnice Hradec Králové má podobný počet zaměstnanců jako všech pět našich nemocnic akutní lůžkové péče. Naše nemocnice musejí od počátku řešit naprosto vše. Starají se o běžné pacienty, covidové pacienty, provádějí testování a očkování,“ řekl hejtman Netolický.

Kapacity prý Pardubický kraj navyšuje maximálně. „Nemůžeme je ale navyšovat donekonečna, protože zaměstnanci v nemocnicích jsou vyčerpaní. Neumíme tak v tuto chvíli našimi personálními kapacitami zajistit návrat na očkovací kapacity z června letošního roku, kdy jsme očkovali přes šest tisíc dávek za den. Zítra však budeme mít jednání se všemi našimi organizacemi tak, abychom mohli zvýšit kapacity, jak jen to bude možné,“ dodal Netolický.

Ten na ranním videokonferenčním jednání hejtmanů s vládou požádal, aby stát krajům pomohl s provozem velkokapacitních očkovacích center. „Pokud chceme naočkovat v krátkém čase co největší množství lidí v celé republice a jsme vyzýváni k tomu, abychom otevírali opět velkokapacitní očkovací centra ve sportovních halách a na výstavištích, tak za nás kraj prosím, aby stát zajistil personální kapacity na toto očkování, protože zaměstnanci našich nemocnic mají dost své práce. Navíc si musíme uvědomit, že podle státem schválené očkovací strategie jsme již na jaře měli přejít do decentralizované fáze očkování, kdy měla být zodpovědnost za očkování převedena do standardního režimu, tedy na síť praktických lékařů tak, jak je prováděna standardní vakcinace,“ řekl hejtman Netolický.