Náměty, ze kterých by v budoucnu mohlo vzniknout profesionální logo pro prezentaci města, hledá v současné době vedení Mimoně.

Mimoň. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Radnice proto vyhlásila veřejnou soutěž, do které se mohou přihlásit laici i profesionální grafici, ale i studenti nebo návštěvníci města. Logo musí být jednoduché, lehce zapamatovatelné a nezaměnitelné. Jeho podoba by měla rovněž vycházet z městských barev, tedy červené a žluté. Návrhy lze posílat do konce letošního září na adresu Městského úřadu v Mimoni. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň a ke stažení na webových stránkách města. Soutěžní loga budou hodnotit členové kulturní komise města. Pro autory nejlepších návrhů jsou připraveny finanční odměny.