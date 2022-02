Obyvatelé Chlumu masopustní maškary častovali bohatým pohoštěním, pro ukládání darů koledníkům sloužila modrá kárka. „Jednou, když jsem ji měl novou, mi žena mi kladla na srdce, ať kárku nezničíme, a u jednoho baráku, kde měli kárku navlas stejnou, ale zelenou, mi ji rošťáci Chlumáci vyměnili. Ničeho jsem si nevšiml, až manželka na mě po masopustu spustila, co nám to stojí na dvoře,“ zavzpomínal na taškařici kamarádů jeden z účastníků.

Trautenberk s Krakonošem, sumo zápasník a tanečnice aneb Masky v Rájově

Masopustní průvod zahájil starosta Křemže povolením ke koledě před restaurací U Bednářů, kde byl start. Vsí tak kromě mimoňů putovali Rumcajs a jiní loupežníci, covidová jednotka, Shrek, strašák do zelí nebo třeba šašek.

„Takhle to tu chodí, když nejsou lidi přítomní,“ ukazoval loupežník Václav Bürger. „Nechali nám tu flašku a příspěvek. A máme první příspěvek na pivo.“ A prozradil: „Později chceme, pokud se to povede, tajně ujet ještě do Lhotky a navštívit loučejské kamarády, kteří budou také v rámci svého masopustu ve Lhotce. Musíme je posílit. Jinak do šesti hodin do večera chceme být u paní Kolouchové ve Vyšovci pod lesem. Tam bude konec. A když vše dobře dopadne, sejdeme se ještě v Chlumu v hospodě u Bednářů.“

Zavzpomínejte na masopusty na Krumlovsku.Zdroj: Deník/ Redakce