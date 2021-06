Sanatorium profesora Arenbergera sídlí v ulici Bolzanova, přímo u tramvajové zastávky Hlavní nádraží. Podle jednoduchých webových stránek tu kožní lékař a exředitel vinohradské nemocnice poskytuje s kolegy dermatologickou poradnu, masáže, kosmetiku, pedikúru a další služby pro atraktivní vzhled.

Byt o rozloze téměř 250 metrů čtverečních Arenberger odkoupil v roce 2019 od městské části za 11 678 570 korun. Jako nájemce zde byl od roku 1995, ve dvou místnostech měl ordinaci a v ostatních pěti bydlel.

Exstarosta Čižinský tvrdí, že záměr tehdejšího i současného radního pro majetek Jana Votočka (TOP 09) schválilo zastupitelstvo těsně před komunálními volbami v září 2018. Tři týdny před koncem éry někdejšího starosty Oldřicha Lomeckého (tehdy TOP 09) – komunálního politika s kontroverzní pověstí – údajně Arenberger složil takzvanou akceptační zálohu.

„Naštěstí jsem do privatizační smlouvy vložil odstavec o tom, že pan ministr musí zachovat byt k trvalému bydlení po dobu deseti let. Pokud by se ukázalo, že v době privatizace pan ministr v bytě nebydlel nebo že dnes v něm nebydlí, může Praha 1 požadovat byt vrátit,“ uvedl v tiskové zprávě Čižinský, který privitazační smlouvu podepsal.

Nyní se dle vlastních slov cítí být podveden: „Praha 1 sobě by s privatizací bytu ministru Arenbergerovi nikdy nesouhlasila, pokud by jí nebylo jejími tehdejšími koaličními partnery (uskupení My, co tady žijeme) slíbeno, že jde o privatizaci poslední. Naši bývalí koaliční partneři ovšem nyní rozsáhlé rozprodávání obecních bytů pod cenou opětovně zahajují.“

Čižinský má krátkou paměť, reagoval starosta

„Je to lež. Divím se, že pan Čižinský má tak krátkou paměť,“ reagoval pro Pražský deník starosta Hejma. „Nemůže se teď vymlouvat, vždyť se chová jako dítě ve školce. Privitazaci bytu pana profesora Arenbergera připravoval tehdejší radní pro majetek David Bodeček z Pirátské strany a pan Čižinský hlasoval pro a podepsal smlouvu,“ dodal.

Čižinský rovněž ve své kritice naráží na to, že v podkladech pro zastupitele Arenberger vyplnil, že nevlastní žádnou nemovitost v Praze ani Středočeském kraji. Jak odhalila Televize Seznam ovšem populární dermatolog v té době vlastnil vilu v pražských Kobylisích i venovský dům s pozemky ve středních Čechách, který navíc pronajímal jako archiv Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde dělal přednostu dermatologické klinky, náměstka a později i ředitele. Nemocnici kvůli tomu už prověřuje ministerstvo financí.

Praha 1 ovšem uvedla, že privatizace bytu v centru metropole byla v souladu s tehdejšími pravidly: „Vlastnictví jiné nemovitosti nebylo důvodem k vyřazení z privatizace, proto také vlastnictví dalších nemovitostí nemusel (ministr Arenberger) dokládat.“

Radní Votoček navíc slíbil, že úřad provede místní šetření a osloví společenství vlastníků jednotek, aby ověřil, zda je byt užíván v souladu s kupní smlouvou. Na úterním jednání zastupitelstva, které se protáhlo až přes půlnoc, se však Arenbergerův případ (ani jiná kontroverzní témata) neřešil.

„Neměli jsme důvod nevěřit, že tam MUDr. Arenberger skutečně bydlí. Teď, poté co víme, že pan MUDr. Arenberger nemluví vždy zcela pravdu, ten důvod máme a chceme to řešit. A ODS, TOP 09 a spol. řešení blokují,“ postěžoval si exstarosta Čižinský na sociálních sítích.

Arenberger: Kauza je nafouknutá médii

Šéf resortu zdravotnictví v menšinové vládě Andreje Babiše (ANO) totiž dosud věrohodně nevysvětlil rozpor v daňovém a majetkovém přiznání. Arenberger ve vysílání CNN Prima News v úterý večer řekl, že žádný podvod neudělal: „Všechno proběhlo naprosto legitimně a transparentně a Praha 1 rozhodla, jak rozhodla.“ Celou kauzu ohledně nepřiznaných 65 nemovitostech považuje za „úsměvnou“ a „nafouknutou“ médii. Vlastní prý jen několik políček „roztroušených“ na Mělnicku. Chybí mu navíc i bezpečnostní prověrka.

Hejmova koalice (TOP 09, STAN, ODS a ANO), jež v 25členném zastupitelstvu disponuje většinou jediného hlasu, nezařadila do programu ani další Čižinského tisk. Týkal se údajně nevýhodné smlouvy z letošního ledna, kdy radnice centrální městské části pronajala garáže v Opletalově ulici firmě Palác Fénix. Podle exstarosty je spojená s Romanem Janouškem, Tomášem Pitrem nebo Luďkem Vinšem a Praha 1 ji upřednostnila před druhým zájemcem, i když nabídl ročně víc peněz.

Čižinský napsal, že velká část z vládnoucí koalice v Praze 1 se pohybovala jako „ryba ve vodě už v dobách politických kmotrů“. A dodal: „S tím, jak jim jejich kousky beztrestně procházejí, jsou stále drzejší.“

Koalice z mafiánských dob

Palác Fénix dostal přednost i kvůli tomu, že 81 míst pro automobily v podzemí sníží tlak na parkování na Václavském náměstí a uvolní prostor rezidentům. O garáže totiž měla zájem také mimopražská společnost. Podle exstarosty je to však jen účelové tvrzení. Praha 1 sobě na facebookových stránkách hovoří o „švindlu“, „kšeftaření“ a „dárečku“ od radnice pro Janouška a další kmotry.

„Absurdní! To jsou fabulace a politická exhibice pana Čižinského, která má zakrýt jeho neschpnost věci řešit,“ sdělil Pražskému deníku starosta Hejma.

Na radnici panují vyhrocené vztahy poté, co se loni v lednu z původně koaličních Prahy 1 sobě, Pirátů a Zelené pro jedničku staly opoziční strany. A ve funkci starosty Čižinského vystřídal Hejma, který dříve starostoval ještě v barvách ODS. Radnice centrální části má občas spory i s magistrátem, kde je jedním z lídrů Jan Čižinský (Praha sobě), bratr odvolaného starosty.

Čižinský a spol. vnímají tento „puč“ tak, že politickým rivalům vadilo, že „začali utínat chapadla politické chobnotici“. Exstarostovo hnutí i přes tento neúspěch slibuje, že bude bojovat dál, protože má „koalice z mafiánských dob pražské politiky plné zuby“.