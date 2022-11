„Dělám si obavy o budoucnost země a o to, co se stane, pokud tento projekt v České republice nebude. Elektromobilita je budoucnost a bez transformace na emobilitu nebudeme součástí budoucnosti,“ řekl ministr Jozef Síkela s tím, že je možné, že pokud se baterie budou vyrábět jinde, část klasické výroby se časem přestěhuje jinam. „Pak budeme řešit, proč jsme byli tak naivní a nedali projektu větší podporu jako to dělají jiné země,“ uvedl Síkela.