Jde o další z kroků radnice, kterými chce postupně zlepšit možnost zaparkovat stálým obyvatelům centra, docílit větší využívanosti podzemních garáží a zároveň regulovat počet cílových cest do centra města automobilem.

Parkování v tzv. fialových zónách se zvýší na 60 Kč za hodinu z dnešních 40 Kč, tyto zóny jsou pro rezidenty Prahy 1 zdarma a pro návštěvníky placené. Podle platného ceníku Prahy 1 lze v těchto zónách vybírat maximálně 80 Kč za hodinu.

„Od tohoto opatření si slibujeme také mírnou regulaci cílové automobilové dopravy do centra města. Zároveň chceme dorovnat cenovou hladinu stání v podzemních garážích, které dnes často zejí prázdnotou, a cenu stání v ulicích, které má primárně sloužit obyvatelům centra. Jde o další z kroků, kterými chceme místním obyvatelům zlepšit situaci s parkováním v místě jejich bydliště a také motivovat návštěvníky, ať své auto raději parkují pod zemí. Takto je to běžné ve většině moderních světových metropolích,” komentuje rozhodnutí radní pro dopravu David Skála (Praha 1 Sobě). Opatření by mělo začít platit ještě do konce tohoto roku.

Parkovací karty hlásí návrat

V řešení s magistrátem je také návrat parkovacích karet Prahy 1 za okna automobilů. Ty by se mohly vrátit do oběhu už od 1. ledna 2020 a jejich účelem je mimo jiné eliminovat zbytečné výjezdy strážníků k nahlášeným automobilům parkujícím v modré zóně a majícím parkovací oprávnění, které však není viditelné.

Dalším plánovaným krokem radnice je změna režimu modrých zón, které by měly nově sloužit pouze rezidentům. Dnes je možné si v modré zóně zaplatit 1 hodinu stání jako návštěvník. Tato možnost je však hojně zneužívaná k delšímu stání a dochází tak k zabírání parkovacích míst rezidentům.

Právě to chce radnice postupně změnit. Praha 1 navrhla magistrátu též zdražení abonentních parkovacích oprávnění a výrazné navýšení ceny za parkování např. pro limuzíny.

"Tyto změny již byly parkovací komisí magistrátu schváleny a budou uvedeny do praxe v řádu měsíců. Nyní se radnice začíná soustředit na řešení problematiky zásobování podniků v centru," sdělila mluvčí první městské části Kateřina Písačková.