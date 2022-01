„Ve Švédsku jsem už dlouho nezávodil, tam teď běhám jen pro sebe,“ svěřil se Anděl, který se na tratích v Čechách rád setkává s kamarády. Za život uběhl dohromady dvaapadesát maratonů a půlmaratonů. Když se přestěhoval do Švédska a začal běhat za tamní sportovní klub, jehož je jako veterán stále členem, říkali mu Zátopek.

Kdysi běhal maratony i za 2 hodiny a 36 minut, ale přestal s nimi v 54 letech. Navzdory současnému vyššímu věku se doma v Oskarshamn udržuje fit každý den. „Běhám podle chuti a nálady, protože mám něco s lýtkem. Doktoři mi nic nenašli, ale všichni mi říkají, že už jsem starý a musím slevit. Ale když mě bolí jen jedno lýtko, tak to s věkem podle mě nesouvisí,“ řekl Anděl.

Ráno si proto dává obvykle 4,5 kilometru a venku se snaží být v pohybu i večer. Není to prý rychlý souvislý běh jako dřív. Když ucítí bolest v lýtku, jde chvíli pěšky, pak se zastaví u lavičky, udělá pár kliků, běží zas dál a někdy se i zapovídá, když potká někoho známého. „Běhám každý den, ale stejně jsem ztloustl. Jakmile přijdou Vánoce, není ten pohyb tak živý, jak jsem byl zvyklý. Za čtyři kilometry tělo skoro nic nespotřebuje,“ uvedl senior, který běhá také ve sněhu v lesích, kde musí dávat pozor na kořeny a kameny. Dvacetitisícový Oskarshamn si oblíbil a je hrdý i na to, že ve švédském městě hrají hokejovou ligu čeští bratři Zohornové.

Ve Švédsku je podle něj běh hodně populární. Na maratony tam kdysi zval své kolegy z Chomutova i Mostu. Rád vzpomíná na maraton ve Stockholmu, který běžel třikrát, a na srpnové maratony na ostrově Öland, kam vede z pevniny proslulý šestikilometrový most. „Všechny kamarády jsem tam porazil. Řekli mi, že jim bylo veliké vedro,“ vylíčil Anděl. Teď ho ale zamrzelo, že po příjezdu do severních Čech nebyl o silvestra nikde v Podkrušnohoří sníh.

„Kdyby napadl, tak je to tu ještě hezčí. Tohle teplé počasí v zimě stojí fakt za houby. Staří lidé lidé budou z těch teplotní změn nastydlí,“ konstatoval běžec, který se však stále cítí vůči chřipkám odolný. „Pro nás běžce neexistuje ideální počasí, my běháme furt. Lyžař nebo biatlonista si taky nemůže stěžovat, že bude minus patnáct stupňů nebo mu fouká vítr,“ poznamenal veterán.

Do Chomutova přijel ze Švédska 30. prosince odpoledne a druhý den dopoledne už stál na startu běhu na 2 km. „Ráno jsem skočil s kamarádem do auta a hned mě odvezl do Mostu. Řekl jsem mu, že jsem sice celej utrápenej a bolavej, ale že ty dva kiláky si dám a pokecám u toho s kamarády,“ vysvětlil Anděl, který dřív na mosteckém Benediktu běhal šestku. „Cesta byla kolikrát zamrzlá a kluzká. Letos se běhalo jako na jaře,“ okomentoval podmínky při teplotě kolem 14 stupňů nad nulou. „Takové počasí je na závody úplně perfektní, i když je nesmysl, aby v zimě bylo takové vedro,“ potvrdil jeho kamarád, 67letý Zdeněk Brůžek z TJ VTŽ Chomutov, za který Anděl kdysi běhával.