Letos teprve jednatřicetiletý, ale již velmi uznávaný klavírista Miroslav Beinhauer, rodák z Ostravy, se ve své tvorbě zaměřuje především na hudbu 20. a 21. století. Mladý umělec postupně absolvoval brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění u Heleny Weiser. Ve studiu se dále zdokonaloval na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni, kde byl jeho profesorem Jan Jiracek von Arnim, a poté ještě na Královské konzervatoři v belgickém Gentu u Daana Vandewalleho.

Miroslav Beinhauer umí hrát jako jediný na světě na šestinotónové harmonium. | Foto: Karel Šuster

Beinhauer má na svém kontě desítky koncertů. Spolupracoval se špičkovými autory soudobé hudby z celého světa jako jsou Phill Niblock, Klaus Lang, Bernhard Lang, Georg Friedrich Haas, Marc Sabat, Adrián Demoč nebo Petr Bakla a mnozí další. Zúčastnil se řady festivalů v Evropě i USA. Je pravidelným hostem například Ostravských dnů.

Světová priorita

Miroslav Beinhauer je jediným instrumentalistou na světě, který dokáže hrát na unikátní šestinotónové harmonium, kdysi zkonstruované pro našeho, v Česku opomíjeného, ve světě v poslední době velmi uznávaného hudebního skladatele Aloise Hábu (1893 až 1973). Beinhauerův zájem o tento nástroj začal v roce 2018 premiérou Hábovy šestinotónové opery Přijď království Tvé, pokračoval premiérovým nastudováním a nahráním tehdy jediného sólového opusu pro tento nástroj - Šesti skladeb pro šestinotónové harmonium op. 37. Loni v prosinci mu vyšly dvě vysoce oceňované nahrávky se skladbami pro šestinotónové harmonium – Music for Sixth-tone harmonium u slovenského labelu Warm Winters Ltd. a Pieces for Sixth-Tone Harmonium u belgické Sub Rosy.

Miroslav Beinhauer (na snímku vpravo) s hudebním skladatelem Klausem Langem.Zdroj: Petr Studený

Jak jste se k šestinotónovému harmoniu, tomuto „zapomenutému nástroji", dostal? Čím vás zaujaly skladby Aloise Háby pro tento nástroj?

V roce 2018 uvedlo Ostravské centrum nové hudby na festivalu Dny nové opery šestinotónovou operu Aloise Háby Přijď království Tvé z roku 1942, která nebyla do té doby nikdy prezentována. Ústředním nástrojem v orchestru je šestinotónové harmonium, na které nikdo neuměl hrát. Rozhodl jsem se, že se to naučím, byl jsem fascinovaný nepřeberným množstvím zvukových možností. Po úspěšném provedení opery jsem zjistil, že Alois Hába napsal ještě jeden opus pro šestinotónové harmonium, který jsem se rovněž naučil, nahrál a umístil na internet.

Od té doby vzniká nový repertoár pro šestinotónové harmonium, který pro vás píší skladatelé soudobé hudby z celého světa. Které z nich byste vyzdvihl?

Netroufám si vypíchnout jedno jméno. Každá vzniklá skladba je unikátní a mám k ní speciální vztah. Jsem velmi rád, že je o šestinotónové harmonium ze strany skladatelů čím dál větší zájem a že vzniká stále nový repertoár. Většina zahraničních skladatelů samozřejmě nemá přístup k tomuto speciálnímu nástroji, který má kvůli své unikátnosti své limity. Proto mezi námi probíhá intenzivní komunikace, videohovory, kde jim popisuji, co všechno je možné na šestinotónové harmonium zahrát.

V čem spočívá obtížnost hry na tento hudební nástroj? Proč se jí kromě vás nikdo nevěnuje?

Systém hry na šestinotónové harmonium je unikátní a nesmírně obtížný, trvá velmi dlouho, než jej dokáže člověk ovládnout. V každé oktávě je třikrát více kláves ve srovnání se standardním klávesovým nástrojem. Navíc aktuálně existuje pouze jeden nástroj, na který je možné hrát – ten v Českém muzeu hudby v Praze. Donedávna neexistoval kromě výše zmíněných dvou skladeb od Aloise Háby žádný repertoár pro tento nástroj. Všechny tyto důvodu vedly k tomu, že se na Hábovo šestinotónové harmonium tak trochu zapomnělo.

Nezapomínáte na klasický klavír a autory, kteří nepíší „jen“ pro šestinotónové harmonium?

Naopak, většina mých uměleckých aktivit je klavírních, aktuálně například pracuji na nové skladbě pro klavír od Milana Guštara, nebo na nahrávce tří skladeb pro cello a klavír od Petra Bakly. Horkou novinou je mé nové klavírní CD Piano se skladbami soudobého slovenského skladatele Adriána Demoče, které vyšlo u amerického labelu „elsewhere“, z toho mám opravdu velkou radost.

Váš program je dosti nabitý. Soudobá, dá se říct, že i experimentální hudba, vás zcela pohltila, jak se zdá… Důkazem toho je třeba autorské album Milana Knížáka, které jste natočil na cédéčko. V čem bylo pro vás originální?

V roce 2020 mě oslovil s natáčením skladeb Milana Knížáka Petr Studený. Tehdy jsem vůbec netušil, že Milan Knížák píše skladby pro klavír. Jeho hudba je opravdu jedinečná, stejně jako jeho další umělecké aktivity. Má specifický styl komponování, ve kterém často mixuje několik skladeb dohromady, cituje známé české i zahraniční melodie, odkazuje na významná jména z minulosti a některá záměrně paroduje. Díky této spolupráci jsem v dalších letech začal intenzivněji nahrávat ve studiích. Výsledkem toho je, že za poslední čtyři roky mi vyšlo šest sólových cédéček. Považuji to za obrovský úspěch, situace s vydáváním CD je rok od roku složitější.

Kam by se měla ubírat vaše další umělecké cesta?

Baví mě spolupracovat s žijícími skladateli a hrát novou hudbu, hudbu dneška. Baví mě kombinovat klavír a šestinotónové harmonium. Baví mě hrát sólově, s orchestry i ansámbly. Baví mě vystupovat na koncertech i natáčet ve studiích. Rád bych se i nadále živil tím, co mě baví a o čem si myslím, že umím.