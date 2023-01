Počítače pro děti

Andrea je také součástí projektu Počítače dětem, jehož smyslem je pomáhat rodinám v těžké životní situaci tím, že jim zajišťuje starší IT techniku pro formální i neformální vzdělávání dětí. „Kdybyste věděli o nějaké rodině v Lounech ve složité sociální situaci, jejíž dítě by počítač potřebovalo, aby mělo možnost se vzdělávat i doma, budu ráda za kontakt,“ řekla Miss České republiky starostovi Loun při jejich středečním setkání na radnici. Předala více než deset počítačů, další by v blízké době měla v rámci projektu obdržet. „Toto je velmi zajímavá aktivita, ta potřebnost tady je, určitě nabídku využijeme,“ odpověděl starosta Milan Rychtařík.

Miss ČR Andrea Kaplanová se svým otcem Josefem.Zdroj: Deník/Petr KinštSetkání na radnici se zúčastnil i otec „missky“ Josef Kaplan. Pracuje ve vězeňské službě, v Blšanech je neuvolněným místostarostou. „Vítězství Andrejky vzbudilo velký ohlas, pořád se mě někdo na to ptal, ale život se nám moc nezměnil. Vlastně jo, dělám teď hodně řidiče. Andrejka má sice řidičák a občas usedne za volant, ale na delší cesty a do Prahy se ji ještě bojím pustit samotnou, proto, když mám čas, ji vozím,“ popsal.

Finalistky Miss ČR se ukázaly u krásných aut. Rozdávají i počítače

Za vítězství v soutěži Miss České republiky obdržela Kaplanová řadu cen, jednou z nich je roční pronájem osobního auta. „Až dostane auto, bude už muset řídit sama,“ řekl její otec. Na své tři děti je pyšný, kromě Andrei má ještě nejstaršího syna a mladší dceru. „Také 13letá dcera začala s modelingem, takže máme doma dvě modelky. Pořád se fotí, stojí před zrcadlem, všude leží oblečení,“ popsal s úsměvem. Odměnou za cesty s Andreou jsou mu akce, na které by se jinak jen těžko dostal. Například nedávná prezentace šperků v Jablonci nad Nisou nebo módní přehlídka v Teplicích. „Byly to moc hezké akce, kdyby tam Andrejka nepředváděla, tak bych je neviděl,“ potvrdil.

Baví ji sport

Andrea Kaplanová by po maturitě chtěla studovat sportovní diagnostiku a výživové poradenství v Praze a pak v tomto oboru pracovat. Ke sportu má blízko, třináct let v Lounech cvičila aerobik. „Na sport teď nemám ale moc času, jen si občas zacvičím doma,“ vysvětlila.

Kromě vrcholu střední školy ji letos čeká letní příměstský tábor pro děti v Blšanech u Loun, na kterém bývá pravidelně praktikantkou. A také celosvětová soutěž krásy, kam díky vítězství v Miss České republiky postoupila. Kde a kdy proběhne, zatím neví.

Andrea Kaplanová bydlela v Lounech, ve městě chodila do ZŠ Přemyslovců, před sedmi lety se rodina přestěhovala do nedalekých Blšan. „Ráda jezdím do Prahy, trávím tam hodně času, ale vždy se ráda vracím domů a do Loun. Jestli mám říct místo, kde bych chtěla v budoucnu bydlet, tak Louny u mě vítězí,“ dodala.