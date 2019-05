Řada brněnských řidičů i chodců reaguje na přerušované čáry na vozovce s údivem: „Místo pro přecházení? Co to je?“ Město chce přitom vyřešit kritizovaný nedostatek přechodů pro chodce v opravené Údolní ulici v Brně právě tímto způsobem.

Náhradu zebry přerušovanými čárami kritizuje třeba Ondřej Mlejnek, který do Brna dojíždí. „Jsou matoucí. Chodci nemají přednost, ale když vejdou do vozovky a řidič je přejede, tak je to stejně jeho chyba. Navíc místa pro přecházení nejsou tak dobře vidět, jako klasické přechody,“ konstatoval.