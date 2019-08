S nedostatkem míst v mateřské škole se potýká už podruhé Lucie Nováková z Brna. Její starší dceru přijali do třídy až na odvolání. Synovi Jakubovi je dva a půl roku, pravděpodobně ale zůstane doma. „Sháněla jsem pro něj místo ve školce v Brně-středu, ale nevzali ho. Nejspíš s ním proto budu muset zůstat doma, což je nepříjemné. Ve školkách je pro děti podle mě mě málo volných míst,“ komentovala žena.

Složité hledání mateřinky, do které je možné dítě umístit, plánují zástupci vedení města řešit vznikem pěti nových institucí. „Každý rok přijímáme do školek zhruba 4 300 tříletých dětí. Do budoucna toto číslo poroste, proto potřebujeme v některých městských částech navýšit kapacitu. Na základě podkladů o počtu narozených dětí v městských částech musíme přistavět školky v Žebětíně, Židenicích, Vinohradech, Bystrci a Líšni,“ vyjmenoval brněnský radní pro školství Jaroslav Suchý.