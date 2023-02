Fakt, že vláda definitivně „odpískala“ projekt, který řadu let prosazoval končící prezident Miloš Zeman, kvitují s povděkem kromě jiných také primátor Ostravy a starosta Bohumína, kteří dlouhé roky opakovali, že je to nesmysl, utopistický plán. „Nikdo to tady nechce. A v chráněném území ani budovat nelze. Výrokům některých politiků se musím smát,“ řekl už loni v rozhovoru pro Deník bohumínský starosta Petr Vícha.