Spojení parkovacího domu s významnou postavou československé historie se zamlouvá i vedoucímu odboru památkové péče magistrátu Janu Faltovi. „Jako památkáře mě tato myšlenka nadchla. Takto účelová stavba, kterou parkovací dům je, tím dostává ještě další dimenzi a vysvětluje přínos samotného Jana Gayera,“ uvedl Jan Falta a pochválil i architekty za citlivý přístup při projektování nového parkhausu: „Dle mého názoru se budova velmi povedla a svým měřítkem zapadla mezi budovy pěších kasáren z dob rakouské armády. Tato budova je respektuje a neutlačuje do pozadí. Velmi přínosné je členění obvodového pláště na patra, kdy dřevěný rastr obvodového pláště celou budovu zjemňuje.“

Parkovací dům Jana Gayera nabízí 284 parkovacích míst. Do pátku 7. června do 18 hodin bude parkování zdarma, poté se spustí platební systém. „Provozovatel chce dát všem řidičům čas a prostor na to, aby si zvykli na nový platební systém. Kromě této novinky čeká na řidiče ještě další příjemná věc, kterou je bezpečnostní systém. Parkovací dům je pod kamerami, tudíž každé auto bude pod permanentním dohledem. Lákavá je i cena parkovného,“ uvedla při otevření náměstkyně primátora Věra Pourová.

První dvě hodiny budou stát po deseti korunách, za další započaté hodiny se pak budou platit pouze dvě koruny. Za večerní či noční stání od 18 do 6 hodin se bude platit poplatek dvacet korun. Kromě jednorázového parkování byla vymezena parkovací místa pro rezidenty a abonenty. Rezidenti si budou moci koupit celoroční parkování za tři tisíce korun. Tuto kartu si budou moci zakoupit řidiči z okolních ulic, z Velkého náměstí nebo z Orlické Kotliny. Abonenty vyjde roční parkovací karta na devět tisíc korun.

Dům pro třetí tisíciletí

„Vybudovali jsme parkovací dům pro třetí tisíciletí. Budovali jsme jej s důrazem na bezpečnost, kdy od vjezdu až po opuštění domu je pod kontrolou. A klient, pokud na automobilu najde nějaký problém, tak umíme dohledat, kdy a co se s jeho autem dělo,“ uvedl zástupce investora, kterým je dle koncesionářské smlouvy ISP, Jiří Holubec a dodal, že nový parkhaus si poradí i s jakýmkoliv způsobem placení. „Umíme nabídnout několik možností, kromě automatických pokladen, které přijímají jak bankovky a mince, a také je umějí vrátit, umí přijímat také platební karty. Nabízíme i možnost virtuální platby pomocí mobilního telefonu,“ uvedl Jiří Holubec.

Kromě samotného parkování nabídne nový parkovací dům i „nadstandardní“ služby. Kromě klasických i bezbariérových toalet je součástí parkovacího domu i přebalovna pro maminky či tatínky s dětmi. Pro imobilní občany jsou navíc toalety vybavena euroklíčem. „Přebalovnu i toalety však využijí jen lidé, kteří budou mít platný parkovací lístek,“ informoval zástupce ISP.