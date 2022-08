„Nikdy by mne nenapadlo, jak obyčejná svatba, okamžik, kdy se dva lidé vydávají na společnou cestu životem, může vše změnit. Bujaré veselí ke každé svatbě patří, někdy i do velmi pozdních hodin. Pan majitel se rozhodl z Farmy udělat místo pro svatby jako stvořené. Svatba střídá svatbu a noční, velmi hlučné veselice se stávají pravidelným společníkem nás všech. Hluk, který vám ve tři ráno přes zavřené okno vzbudí miminko, nepotěší žádného rodiče,“ podělil se o své trápení obyvatel Tasova Petr Mičan.

Ostravské úřednice nafotily unikátní kalendář. Pomůže ženám v nouzi

A není sám. Hluk trápí také jeho sousedy a další lidi v blízkosti farmy. Svatby se konají každý víkend, někdy dokonce třikrát týdně.

Život domům v blízkosti farmy prý ztěžuje i to, že v době obřadu si svatebčané nepřejí aby lidé v okolí pracovali na svých zahradách. Někteří se dokonce neostýchají před obřadem domy navštívit. Návštěva nebyla příjemná pro obyvatelku domu poblíž farmy Marii Šteflovou. „Přišel za námi cizí člověk, který zazvonil a řekl že by potřeboval s někým mluvit. Řekl že bude mít svatbu a nepřeje si hluk z naší zahrady při obřadu,“ sdělila.

Výhružky a sekání trávy

Marie Šteflová uvedla, že když se každý víkend koná obřad, neví, kdy jindy práce na své zahradě vykonávat. „Poté mi sdělil, že si rozestaví hlídky a pokud bude z naší zahrady vycházet hluk, naznačil mi, že jeho tchán je vznětlivý a nezaručuje se za něj. Opravdu se už i bojím, bydlí zde s námi malé děti, spory zachází daleko,“ řekla.

Majitel farmy Josef Mladý při incidentu prý přítomen nebyl. „Nemůžu jej komentovat. Ale ženich mi poté říkal, že je přišel poprosit, jestli by jim nemohli nepřekazit obřad. My už všechny svatby, které u nás mají obřad upozorňujeme na to, že máme sousedy, kteří čekají kdy bude obřad a zahájí nepříjemnou pomstu někomu, kdo s tímto sporem nemá nic společného,“ sdělil Mladý.

Zahájení svatby dle majitele probíhá prý tak, že sousedé schválně na zahradách sekají a řežou dřevo. Jednou toho byl dokonce svědkem.

VIDEO: Praha odhalila Zvon #9801. Připomíná zvony odvezené za války nacisty

Problém má také Radek Zezula, který bydlí pod farmou. „Jednou přes den v sobotu měli reproduktory na poli nad mým domem, to byl hrozný hluk. Poté jsem sekal trávu, když měli obřad, byli tu svatebčané, omluvil jsem se jim, že to jim naschvál nedělám. Řekl jsem jim, že za týden tu znovu bude svatba. A sekat bude opět potřeba. Poté obřadní místo přesunuli,“ uvedl. Majitel mu poté poslal nepříjemná e-mail. Hluk z oslav je také u jeho domu však stále nepříjemný.

Majitel farmy byl loňském roce byl upozorněn na to, že v noci okolní domy ruší svatební veselicí. „To jsem uznal, omluvil jsem se jim a udělal jsem jistá opatření aby se to již nestávalo. Nechtěl jsem omezovat naše sousedy,“ řekl Mladý.

Opatření za sto dvacet tisíc

V letošním roce Farma provedla opatření za téměř sto dvacet tisíc korun, která byla diskutována na zastupitelstvu. „Po něm jsem objednal firmu pro zpracování hlukové studie s kulatým razítkem, která na to má oprávnění a která by to případně řešila. Souběžně s tím jak jsem objednal firmu na měření, jsem měl poměrně dlouhé konzultace s firmami, které mají na starost odhlučnění a akustické řešení budov. Dali mi doporučení, jaké udělat stavební opravy a opatření aby se situace zlepšila. Aniž bych věděl výsledek protihlukové studie tak jsme potřebná opatření provedli,“ uvedl Mladý.

Měření dle majitele farmy proběhlo s maximálně nastavenou aparaturou hudební produkce. „Hluk se až nedal vydržet a přitom to měřili a bylo to v pořádku. Měření jsme provedli na podnět asi třiceti lidí, kteří sepsali petici,“ dodal. Dle něj ne všem sousedům hluk vadí. Úroveň hluku byla kolem třiceti decibelů, což je v pořádku. Noční klid je dle majitele vyřešený, když firma s kulatým razítkem rozhodla. Majitel má o měření také protokoly. „V odpoledních hodinách je zde běžný provoz. Některým sousedům to nevadí,“ doplnil Mladý.

Pokud by se dodržoval hluk, který byl při měření, obyvatelé okolních domů by to prý vydrželi. Dle nich je hluk ale mnohdy větší. Obyvatel Tasova při svém nezávislém měření na své zahradě prý naměřil hluk 60 decibelů. „Pokud mají nějaké měření, které jim naměří šedesát decibelů, navrhuji ať si také nechají provést hlukovou studii a nechají si vystavit protokol s kulatým razítkem a budeme to řešit. Neoficiální měření za mě není relevantní,“ sdělil Mladý.

Ekologické bydlení. Lesní družstvo chce stavět dřevěné bytovky

Opatření, která nechal Josef Mladý udělat jsou: Nová protihluková okna, speciální odhlučněné panely, kterými se zadělávají další okna a akustické závěsy. Hlavním problémem byly otevřené dveře z hlavní restaurační části. Ty se nyní prý v době hudební produkce zamykají a užívají se jiné východy. Aby hluk nemohl ven. Hudba prý hraje pouze vevnitř. Během obřadu probíhá komorní hudební doprovod. Dveře se však dle obyvatel z okolních domů zavírají až kolem desáté hodiny, do té doby je hluk prý nesnesitelný.

Majitel v současné době další opatření neplánuje. „Udělali jsme maximum. Takto to plánujeme provozovat do budoucna. Změna byla naprosto radikální oproti loňsku, kdy jsem se za to omluvil a provedl opatření,“ vysvětlil.

Mladý také sdělil, že pokud budou obyvatelé okolních domů na svých zahradách hlučit během obřadů nebude to mít význam. „Svatebčané z toho také nejsou nadšení. Pokud budou dále nějakým způsobem sabotovat obřad tak problém to nevyřeší, ba naopak se to bude umocňovat a svatebčany to může nazlobit. Policisté sem jezdí každou druhou svatbu a ani jednou nezjistili problém,“ uvedl Mladý.

Kandiduje ve volbách

Nespokojené obyvatele Tasova také trápí kandidatura majitele farmy do komunálních voleb. „Kandiduji do zastupitelstva, myslím, že mám obci co nabídnout,“ sdělil Mladý. Na starostu však prý nekandiduje.

Starosta obce Pavel Pavlíček je ze situace nešťastný. „Takto rozhádanou vesnici nepamatuji, je to smutné,“ řekl. Dle něj je situace tak padesát na padesát. „Nechci to rozdmýchávat více než to je, snažím se situaci spíše uklidňovat. Jsem z toho nešťastný. Pozice obce není snadná, hlučení lidí a zvířat se za hluk v denní době nepovažuje a po desáté hodině to není na obci ale na policii. Je to složité, určil jsem už místo na obřady, ale možnosti obce jsou omezené. Potřebujeme se spíš nějak domlouvat, ne obec rozbíjet. Majitel farmy se také snaží a udělal nějaká opatření, ale na druhou stranu se musím zastat také občanů, jejich klid je narušený, svateb přibylo hodně,“ uvedl Pavlíček.

Na druhém zasedání zastupitelstva starosta řekl, že dá ohledně petice vyjádření, na to obyvatelé Tasova stále čekají. Hluk obyvatele zatím trápí dál a spory se zdají být čím dál víc nesnesitelné pro obě strany.