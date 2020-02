Až se jednou budou Nikolky ptát, kdy a kde se narodila, bude její odpověď hodně netradiční: „Na Štědrý den v sanitce na silnici u Seče na jihu Plzeňska.“ Holčička se totiž rozhodla nečekat až do porodnice, ale na svět přišla už cestou. Podobných tzv. překotných porodů je v kraji jen několik do roka.

„Já jsem taková specialistka na cestu do nemocnice s modrým majákem. Už s první dcerou mě k porodu vezla záchranka, to šlo ovšem o hrozící předčasný porod. Adélka se tehdy narodila plných patnáct týdnů před termínem,“ řekla Deníku paní Markéta z Nepomucka, Nikolčina maminka. Dodala, že když čekala Nikolku, byla kvůli rizikovému těhotenství několik měsíců hospitalizována v plzeňské fakultní nemocnici, odkud byla začátkem prosince propuštěna. Termín měla 10. ledna. Doma většinou odpočívala, loňský 23. prosinec pro ni ale byl hodně hektický. Celý ho strávila na nákupech i jinde mimo domov a pak měla ještě práci doma.

„Připravovali jsme s přítelem věci na Štědrý den. Stihla jsem ještě udělat salát, kolem půlnoci mi ale praskla voda,“ líčí Markéta. S partnerem Janem volali babičce, aby přijela hlídat dceru Adélku, a ona se chystala do porodnice.

RODILA V SANITCE

„Markétě se rozjely velmi silné kontrakce, takže jsme už na babičku ani nečekali. Nechali jsme rozsvíceno, klíče v zámku a jeli. Kousek za Nepomukem mi Markéta řekla, že to do porodnice nestihneme. Volali jsme záchranku, kde nám poradili, ať někde zastavíme a počkáme. Zastavil jsem tedy v nejbližší obci, Měcholupech. Tam mi Markéta řekla, že si musí lehnout. Položil jsem sedačku a ona mi oznámila, že už rodí. Musím přiznat, že jsem byl dost vystrašený. Bylo to mých nejdelších pět minut v životě. Běhal jsem kolem auta a vyhlížel sanitku. Naštěstí přímo ještě nerodila,“ vzpomíná dnes již s úsměvem Jan.

Záchranáři Markétu naložili do sanitky a vystartovali, Jan se vydal v autě za nimi.

„Když jsem sanitku dojel v Seči u Blovic a viděl jsem, že stojí u krajnice, bylo mi jasné, co se děje. Koukal jsem dovnitř a sledoval dění. Za chvíli přišel lékařův řidič a oznámil mi, že mám holčičku. Pak mě pustili dovnitř, abych se na ni podíval. Poté přejeli na bezpečnější místo a čekali na inkubátor,“ vzpomíná tatínek. „Bylo to hrozně rychlé, od odtoku plodové vody přišla Nikolka na svět snad do hodiny,“ dodala s úsměvem Markéta.

POSUNUTÉ VÁNOCE

Štědrý večer si rodina udělala až 29. prosince, po návratu maminky s Nikolkou z nemocnice. Nastrojili stromeček a rozdali dárky. „Nevadilo mi to, počkala jsem si. Já už předtím dostala dárky třeba u babiček,“ svěřila se jedenáctiletá Adélka, Nikolčina sestřička. „Byly to nezapomenutelné Vánoce,“ řekl Jan. „Rádi bychom poděkovali zdravotnické záchranné službě i personálu gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice, zejména rizikovému oddělení,“ uzavřela Markéta.

STRESUJÍCÍ SITUACE

Tzv. překotné porody nejsou příliš časté. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje k nim vyjíždí zhruba třikrát ročně. Ovšem rok 2019 byl výjimečný, mimořádně v terénu, tedy mimo nemocnici, v autě ZZS nebo doma u rodičky, se rodilo celkem šestkrát. „Všichbi novorozenci i maminky se v pořádku dostaly do zdravotnických zařízení,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranky Mária Svobodová. I letos už záchranáři vyjížděli k jednomu překotnému porodu. Na nádraží v Plzni porodila bezdomovkyně ještě před jejich příjezdem. „Pro záchranáře je porod v terénu vždy velmi stresující, vše se odehrává ve velmi stísněných prostorech. Pokud jde porod dobře a není nutné nijak zasahovat, všichni si oddechnou,“ řekla Svobodová s tím, že nejdůležitější je tepelný komfort pro dítě, přičemž zajistit ho v terénu není jednoduché. Ke všem takovým porodům vyjíždí lékař a dvě velké převozní sanity – jedna pro maminku a druhá s inkubátorem pro miminko.