"Jedná se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví a dalších," píše se v dokumentu. Na formalizaci spolupráce se domluvilo vedení města při návštěvě Tchaj-wanu letos na jaře.

Podle schváleného dokumentu by se Praha mohla inspirovat zkušenostmi tchaj-wanské strany s využitím chytrých řešení ve zdravotnictví, vzdělávání či dopravě. Od tchaj-pejské zoologické zahrady by mohla získat luskouna. Naváže se také spolupráce v kultuře a v turistickém ruchu. "Jako perspektivní se jeví spolupráce v oblasti vzdělávání včetně studentských výměn," píše se v dokumentu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že smlouvu obě strany podepíšou v lednu při návštěvě starosty Tchaj-peje ‎Kche Wen-če. Zároveň by se měli dohodnout na datu, kdy by pražská zoologická zahrada dostala luskouna. Podle primátora podpis smlouvy neohrozí partnerské smlouvy s čínskými městy, které Praha nyní má. "Spolupráce se podpisem smlouvy jen formalizuje, my s Tchaj-pejí neformálně spolupracujeme již od roku 2001," řekl Hřib.

Na Tchaj-wan chce jet i Kubera

Praha se letos nepohodla s vedením Pekingu kvůli zmíněné klauzuli. Pražští radní schválili vypovězení smlouvy s Pekingem 7. října a následně Peking smlouvu 9. října předčasně vypověděl. Smlouva byla schválena v roce 2016 za primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Schválilo ji 35 z 65 zastupitelů a prošla hlasy ANO, ČSSD, KSČM a části ODS.

O českých a tchaj-wanských vztazích se v poslední době debatuje i na nejvyšší politické úrovni. Na návštěvu země chce příští rok jet předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Jeho úmysl odsoudil prezident Miloš Zeman, který prosazuje česko-čínskou spolupráci.

Kubera podle něj plánováním cesty jedná proti ekonomickým zájmům Česka. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.

Počínání Kubery i pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) v sobotu odsoudil prezidentův expertní tým. Hřib v minulosti kritizoval smlouvu o spolupráci Prahy s Pekingem a vydal se na návštěvu Tchaj-wanu.