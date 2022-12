Podle jednoho z tamních obyvatel burcuje ještě donedávna klidnou čtvrť hluk nesoucí se z blízkého penzionu Spálený Mlýn. „Od dubna do října se tam konají i několikrát do týdne vesměs bouřlivé svatby doprovázené intenzivní hudební produkcí. A to až do časných ranních hodin, běžně do dvou či čtyř hodin. Hudba silně ruší noční klid a nedovoluje lidem v okolí usnout a odpočinout si,“ sdělil Deníku jeden z obyvatel Jaromír Klempa.