Mnohem více práce má v této době kvůli jiným škůdcům. „Nyní mám výjezdy spíše kvůli švábům, nejvíce se nyní šíří rus domácí. A hodně nás tu trápí potkani,“ potvrdil s tím, že potkani se přemnožili zejména kvůli mírné loňské zimě, ale také už v době covidu, kdy lidé byli doma a bylo po nich více odpadků.

Štěnice jsou i v ČR: Jak se ubránit, jaké alergie způsobují, jak poznat kousnutí

To však neznamená, že by štěnice neřešil vůbec. Těm, stejně jako švábům, podle něj svědčí začátek topné sezony. Lukáš Sedláček ale zdůrazňuje, že lidé by se neměli snažit poradit si s žádným škůdcem sami, jen tím podporují další šíření, jelikož nemají dostatečně kvalitní prostředky. „Pokud se štěnice rozšíří v bytovém domě, je potřeba dezinfikovat i okolní byty. Jinak by se tento parazit mohl opět vrátit,“ sdělil.

Je tedy třeba rychle volat odbornou pomoc. To potvrzuje i další středočeský deratizátor Josef Šimandl. „Štěnice nejsou ze špíny. Musíte si je přinést. Když se zachytí včas a je jich málo, je dezinsekce poměrně snadná. A poté je třeba poslouchat naše rady. Lidé často nevnímají a pak se diví,“ shrnul.

Celosvětový trend

V souvislosti s informacemi o nárůstu štěnic informovala Terezie Arnoldová, zástupkyně vedoucího Národního referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Státního zdravotního úřadu, že v České republice došlo k mírnému nárůstu poptávek po dezinsekčních zásazích proti štěnici domácí oproti začátku roku, ale situace není v současné době nijak kritická.

„S výskytem štěnice domácí se v České republice potýkají odborné firmy ve zvýšené míře od roku 2000. Nárůst je celosvětovým trendem a souvisí především s vysokou mobilitou obyvatel, sníženou ostražitostí proti tomuto členovci, ale také především s výrazným rozvojem rezistence štěnice domácí k účinným látkám dezinsekčních přípravků,“ hodnotí situaci.

Odborníci často spatřují nejsnazší cestu štěnic do domácností vlivem cestování. SZÚ proto radí ostražitost těm, kteří absolvovali noc na hotelu ostražitost, ačkoliv žádnou štěnici na pokoji neviděli.

„Po příchodu na pokoj neumisťujte zavazadlo na zem v blízkosti postele nebo na postel. Ideální je zavazadlo po příchodu do pokoje umístit do vany nebo sprchového koutu v koupelně. V průběhu ubytování nepokládejte zavazadlo na postel nebo na zem hotelového pokoje, vždy je pokládejte dále od postele na nějaké vyvýšené místo,“ píše se na webu SZÚ. Po návratu domů se pak doporučuje zavazadlo vložit do vany, nebo na terasu a tam také vybalit věci.

„Po vybalení věcí je doporučováno jejich okamžité vyprání. Vše, co nelze vyprat, vložte do mrazáku – co nejdéle můžete, ale postačí den,“ uvádí SZÚ.