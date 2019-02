Policisté vyšetřují mladou ženu ze Šumperska, která jako doručovatelka listovních zásilek svěřené písemnosti vyhodila do odpadu.

„Koncem loňského roku se jí několikrát nepodařilo včas doručit adresátům listovní zásilky. Z obavy, že by mohl vyvstat problém, kdyby se s nimi vrátila zpět do depa, měla je raději vyhodit do kontejneru na tříděný odpad,“ uvedla mluvčí policie Jiřina Vybíhalová.

Zásilky objevili ve vyhozeném odpadu

Přes devadesát nerozbalených dopisů a poukázek se však podařilo zachránit. V Rapotíně nedaleko Šumperka je objevili pracovníci firmy, která se zabývá se tříděním papírového odpadu.

Ženě nyní hrozí obvinění z trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv.