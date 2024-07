Liberecká zoologická zahrada slaví úspěch. Samička orlosupa bradatého, kterou chovatelé před pěti lety vypustili do volné přírody ve španělské Sierra de Castril, letos poprvé přivedla na svět potomka. Jedná se o první mládě tohoto druhu, které se v oblasti narodilo za padesát let.

„Naše malá samička orlosupa bradatého, která byla vypuštěna v roce 2017 do volné přírody v oblasti Sierra de Castril ve Španělsku, letos úspěšně zahnízdila a přivedla na svět svého prvního potomka,“ napsala liberecká zoologická zahrada na svůj facebook. „Máme obrovskou radost, že se nám daří naplňovat poslání zoo a pomáhat navracet zvířata do přírody tam, kde již byla v minulosti vyhubena.“

Tým ochranářů z národního parku Sierra de Castril zkontroloval zdraví nově narozeného mláděte a dal mu jméno Castrileňa. Na videu je vidět, jak ho vybavují identifikačním kroužkem a GPS lokátorem. Získají tak data o životě orlosupa bradatého ve volné přírodě.

Liberecká zoologická zahrada je do záchranného programu na návrat orlosupů bradatých do evropské přírody zapojená od roku 2002. Pro vypuštění do volné přírody poskytla dosud 13 orlosupů. „Nemáme informace o všech, ale víme, že pravidelně hnízdí jedinci vypuštění v roce 2003 ve Švýcarsku a ve Francii. A předpokládáme, že hnízdí i orlosupi vypuštění v roce 2005 ve Francii a v roce 2010 v Itálii,“ řekla ČTK mluvčí zahrady Barbara Tesařová.

Do přírody zamířilo i další mládě

Letos v květnu vylétlo do volné přírody další mládě odchované v Liberci. Tentokrát ho chovatelé vypustili ve španělské horské oblasti Maestergo, kam odcestovalo v neděli 26. května.