V Plzeňském kraji bohužel hned několikrát v posledních týdnech platila varianta B. Podle policie by mohlo pomoci, kdyby se mladí řidiči po získání oprávnění i dále školili a učili jezdit.

Devatenáctiletý řidič Fordu Tranzit při jízdě křižovatkou na Domažlicku zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a po vjetí na hlavní komunikaci přejel do protisměru, kde se čelně srazil s nákladním automobilem. Na místě zemřela jeho sedmnáctiletá spolujezdkyně, on sám se těžce zranil.

Zemřeli mladí

Osmnáctiletý řidič Peugeotu 406 jel od Draženova na Ždánov na Domažlicku. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a po průjezdu pravotočivé zatáčky dostal na přímém úseku pozemní komunikace s vozidlem smyk. Vjel do protisměru, kde bočně narazil do protijedoucího Fordu Fiesta. Střet nepřežila sedmnáctiletá dívka, další čtyři mladí lidé byli zraněni.

Dvacetiletý mladík, jedoucí se Škodou Octavia od Vejprnic na Tlučnou, přejel do protisměru a tam se střetl s protijedoucím vozidlem značky Audi, do nehody se pak ještě přimotal Opel Astra. Výsledkem je osm zraněných. Pětiletá holčička bude zřejmě do smrti odkázána na invalidní vozík. Její babička přišla o ruku a těžce zraněni byli i další členové rodiny.

To jsou tři nejvážnější nehody, které v posledních týdnech v Plzeňském kraji zavinili mladí řidiči do 20 let. Jít o několik měsíců dále, našly by se i další. Například na Tachovsku v létě havaroval osmnáctiletý řidič, který s dodávkou, v níž vezl barvy a hořlavé látky, narazil do stromu. Vůz začal hořet a vybuchovat. Pětadvacetiletý spolujezdec v něm uhořel. Podobně mohl skončit další mladík na Klatovsku. Měl štěstí, od uhoření ho zachránil náhodný svědek, který vůz, v němž byl zaklíněn, uhasil. A tak bychom mohli pokračovat.

Průkaz na zkoušku

Výše uvedené nehody spojuje, že viník vlastnil řidičský průkaz jen velmi krátce, ale přesto jel tak, že nedokázal vůz, často silný, zvládnout.

Ministerstvo dopravy vloni v létě uvedlo, že chce uzákonit tzv. řidičský průkaz na zkoušku, který by mohl platit 2 roky a v této době by byl bodový systém 2x přísnější, tj. po 6 bodech konec. Tento systém by měl přimět čerstvé držitele řidičského oprávnění k větší odpovědnosti a opatrnosti. „Ministerstvo zváží možnost, zda pro ty mladé řidiče, kteří již nějaký přestupek udělali, nezavede nějaké další vzdělávací aktivity, aby se s řidičem pracovalo dříve, než přijde o řidičské oprávnění,“ uvedli zástupci ministerstva na workshopu věnovaném této problematice.

Získat řidičák musí být složitější

Vedoucí odboru služby dopravní policie krajského policejního ředitelství v Plzni Vladimír Toman by ale před touto variantou upřednostnil jinou metodu – aby se mladí dál školili i po zisku řidičského průkazu. „Řidičské oprávnění na určitou dobu je svým způsobem trest. Já bych se přikláněl k tomu, aby se změnilo autoškolství, aby nebylo tak jednoduché získat řidičské oprávnění, jako je tomu dnes,“ řekl Toman. „Chceme v tomto roce navázat komunikaci s krajským úřadem a magistrátem a chceme se pokusit přimět mladé lidi k tomu, aby se dál vzdělávali. Když si vyhodnocujeme dopravní nehody, zjišťujeme, že ti, co dělali řidičský průkaz v červenci, řeší problém, co dělat s autem v zimě,“ dodal Toman s tím, že by bylo vhodné nastavit systém doškolování v autoškolách.

To, že získat řidičský průkaz by mělo být mnohem těžší, než je tomu dnes, si myslí i koordinátorka BESIP pro Plzeňský kraj Václava Ircingová. „Dnes je to podle mě příliš snadné, dostane ho v podstatě každý, kdo přijde. Jsem také pro zavedení řidičského průkazu na zkoušku,“ řekla Deníku Ircingová.

Méně mrtvých

Nebourají ale samozřejmě jen novopečení řidiči. Vloni např. na Klatovsku zemřeli dva mladí lidé při nehodě, kterou podle všeho zavinil 85letý senior, jenž jim nedal přednost. „Celkem v loňském roce evidujeme v Plzeňském kraji 4091 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 28 osob. To je o 16 méně než v roce 2018, což je významný pokles. Dalších 1626 osob bylo zraněno lehce a 101 těžce,“ uvedl policista Toman. Doplnil, že hlavní příčinou nehod byl vloni nesprávný způsob jízdy, následovaný nepřiměřenou rychlostí a nedáním přednosti. Alkohol se podílel na 332 případech, což je o 29 méně než v roce 2018. „Co se týká hodnot alkoholu, byla opět, jako v uplynulých letech, nejčastěji naměřena hodnota 1,5 promile a více, která byla zjištěna u 200 viníků dopravních nehod. V 21 případech byly u viníků zjištěny omamné a psychotropní látky, ve dvou případech šlo o alkohol a omamné a psychotropní látky současně,“ uzavřel Toman