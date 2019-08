/FOTOGALERIE/ Čtyři mláďata puštíků skončila letos v Záchranné stanici Pavlov u Ledče nad Sázavou. Domov jim vzala kůrovcová kalamita. Prvního dubna v lese u Golčova Jeníkova si dřevorubec, který v lese kácel strom, všiml, že z něj odlétl nějaký pták. Když se šel podívat blíže, uviděl dutinu, ve které bylo hnízdo se čtyřmi malými ptáčaty puštíka obecného.

Vypouštění mladých puštíků ze Záchranné stanice Pavlov zpět do přírody. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dřevorubec byl naštěstí rozumný a mláďata odvezl do Pavlova. Tam je ekologové vypiplali natolik, že mladí puštíci mohli být v pátek 2. srpna vypuštěni do volné přírody. Stalo se to navečer v 18 hodin v Golčově Jeníkově v lokalitě kaštanové aleje. Akce byla zajímavá hlavně pro děti, které se dozvěděly něco zajímavého o životě malých soviček, které na vlastní oči v přírodě asi jen tak neuvidí.