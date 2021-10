Šárka Šmejkalová má syna, který jezdí na koloběžce. „Lépe řečeno dost tomu propadl a vlastně nemá kde trénovat. Na Máj je to přes celé město, a když má zvládat přípravu do školy, tak tam nemůže jezdit moc často,“ vysvětlila autorka projektu.

Nemají kde trénovat

Její syn tak jezdí ve Vrbném u domu, nebo u kamaráda na silnici. „Nejen, že hrozí nějaká nehoda s projíždějícím autem, ale sejde se jich vždycky partička, zkoušejí všelijaké triky a skoky, do toho poslouchají muziku a lidé, kteří bydlí v okolí jsou naštvaní, že dělají hluk,“ přiblížila problém.

Obyvatelé lokality si tak opakovaně stěžují. „Dochází k hádkám, volají na ně policii, prostě je to celé špatně. Ale ti kluci tady opravdu nemají kam jít. Hřiště, která jsou tady, jsou klubová. Tak jim zbývá jen ta ulice,“ poznamenala Šárka Šmejkalová.

Podle jejích slov je to však škoda, protože tito mladí jsou šikovní. To dokládá i jejich umístění na předních postech na republikových závodech. „Jednou jsem zaslechla v rádiu reklamu, že je možné zadávat různé projekty a nápady, našla jsem si www stránku a projekt jsem zadala,“ přiblížila, jak šla z kůží na trh.

Inspirovala se v jiných městech

Skatepark dle Šmejkalové rozhodně schází dětem. „Těm větším už nestačí pískoviště a prolézačky a určitě je lepší, když tráví čas sportem než poflakováním a nudou. Snažíme se syna podporovat, tak s ním jezdíme do skateparků v jiných městech a některé areály jsou moc hezky vymyšlené,“ sdělila iniciátorka.

Ve Vrbném by se jí líbilo začít skateparkem a pokračovat v podobných aktivitách. „Do budoucna bych ráda počítala s rozšířením areálu o dráhu pro inline bruslení, venkovní posilovnu, pamptrack, třeba i malou restauraci,“ popsala svou vizi.

Podpora od rodičů

Suché Vrbné se rozrostlo, aktuálně se staví nové domy i v přilehlých lokalitách Dobrá Voda a Srubec. „Je tu hodně mladých rodin s dětmi, které by mohly prostor využívat. Trochu mě mrzí, že ve druhém kole nemohou hlasovat děti, kterých se to týká, chápu ale, že se jedná o velký balík peněz, tak rozhodnout musí dospělí,“ podotkla Šárka Šmejkalová.

Společný cíl

Mezi tři zásadní výhody projektu řadí hlavně to, že by děti získaly v blízkosti bydliště svůj prostor, kde se mohou vyřádit, skončily by konflikty mezi sousedy, nehrozilo by nebezpečí úrazu při havárii na silnici, kde jezdí v současné době. „Ale hlavní výhodu vidím v tom, že by se povedlo něco docela velkého, co třeba před rokem nikoho nenapadlo a dokázali bychom to my všichni, kdo ve Vrbném bydlíme, svými hlasy. Ukázali bychom, že pokud se lidé spojí, tak je možné dokázat velké věci, které budou k užitku celému okolí a nemusí se všechno budovat jen v centru a na sídlištích, ale i u nás na trochu zapomenutém kraji města,“ poznamenala.

Dnes to podle jejího vyjádření může být skatepark a příští rok třeba dům pro seniory, nebo úprava točny autobusu na Suchovrbenském náměstí. „Sama jsem zvědavá, jak se lidé do hlasování zapojí, opravdu doufám, že nás Vrbeňáci podpoří, a že v příštím kole někdo další zadá super projekt, díky kterému se podaří zase o něco zlepšit místo, kde žijeme. Děti to v prvním kole hlasování dokázaly, skatepark lajkovaly ve velkém počtu a za to moc děkuji,“ uzavřela Šárka Šmejkalová.

