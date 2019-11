Mykologové varují, že nebezpečnou houbu, jejíž plodnice obsahují podobné toxiny jako u muchomůrky zelené, lze snadno zaměnit za dříve populární opeňku měnlivou. Mladík, který si zřejmě čepičatku spletl s lysohlávkami, v tomto týdnu skončil v nemocnici.

„V současné době roste ve velkém množství, ale houbaři o tomto druhu téměř vůbec nic neví. Čepičatka jehličnanová je přitom smrtelně jedovatá,“ upozornil mykolog Jiří Polčák.

Odborná literatura uvádí, že roste od srpna do začátku prosince na dřevě jehličnanů spíše ve vyšších polohách. „Kdybychom vyrazili na Žebračku, najdeme ji na lípách či topolech. Vyskytuje se hojně, lze na ni narazit i v parcích,“ varoval mykolog.

Podle Polčáka jsou známé smrtelné otravy touto drobnou lupenitou houbou, kterou je snadné zaměnit za opeňku měnlivou, případně některé druhy lysohlávek. Běžný houbař si čepičatky většinou ani nevšimne, riziko hrozí zejména fajnšmekrům, kteří si oblíbili v minulosti populární opeňku, kterou v roce 1970 vybral mykologický sborník mezi tři nejoblíbenější houby.

Sbírali opěnky, slupli i čepičatky

V nemocnici po nechtěném požití prudce jedovaté houby skončila rodina z Přerova, která včas přivolala pomoc.

„Sbírali opeňky měnlivé. Dokonce mi je pár dní před otravou donesli do mykologické poradny. Houby jim velmi chutnaly. Vyrazili proto znovu na Žebračku. Jenže na jednom kmeni rostly jak opeňky, tak čepičatky. Houbaři dopadli tak, že je záchranáři převezli z Přerova do Olomouce a odtud vrtulníkem do Brna. Dostali se z toho,“ popisoval tři roky starou otravu.

V tomto týdnu se kvůli čepičatce jehličnanové obrátili na odborníky lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc. „Jednalo se o mladíka, který je snědl,“ vysvětloval mykolog, podle něhož se v tomto případě mohlo jednat spíše o záměnu s lysohlávkami.

Příznaky podobné jako u muchomůrky zelené

Otrava čepičatkou se projevuje podobně jako u muchomůrky zelené. První příznaky se mohou projevit až druhý den po požití. Přiotráveného nejprve jen bolí hlava a pociťuje malátnost. Poté se objeví průjmy a zvracení po dobu několika dní. Pak ustanou a přijde zdánlivá úleva. Mezitím dochází k poškození jater i jiných orgánů. V případě vysoké dávky může nastat smrt v důsledku selhání jater.

Třicítka otrávených

Olomoučtí toxikologové během letošní sezony zatím zaznamenali tři desítky případů otrav houbami z Olomouckého kraje.

„Oproti loňskému roku došlo k výraznému nárůstu vyšetření,“ sdělila Deníku Jana Spurná, vedoucí laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc.

Celkem vyšetřovali biologický materiál odebraný 38 pacientům, z toho 29 z Olomouckého kraje, osm ze Zlínského a jeden z Jihomoravského. Ve třech případech analýzou prokázali, že otráveny snědl muchomůrku zelenou, nejjedovatější a nejnebezpečnější českou houbu - v moči toxikologové zjistili stopy alfa-amanitinu. „Ve dvou případech byl prokázán muskarin, jedenkrát kyselina ibotenová a muscimol,“ popisovala olomoucká toxikoložka. V těchto případech skončily na talíři muchomůrka tygrovaná a muchomůrka červená.

Chtěla zkusit, jak chutná muchomůrka

Mezi pacienty přiotrávenými houbami byly i děti. Dvě skončily na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

„Obě děti byly hospitalizované, ale bez klinických následků. Jedna slečna chtěla zkusit muchomůrku zelenou, ale včas o tom naštěstí řekla rodičům,“ popisoval mluvčí.

Pacientka pobyla na jednotce intenzivní a resuscitační péče, kde jí byla nasazena standardní léčba při intoxikaci. Další případy otrav houbami eviduje Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. „Šlo o lehké případy bez hospitalizace. Nebylo jich mnoho,“ dodal Adam Fritscher.

(tau)