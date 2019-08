/FOTOGALERIE/ Už za tři týdny se veřejnosti poprvé otevře část bývalého Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí na Rychnovsku. Nejstarší dochovaná stavba v obci letos získala památkovou ochranu.

Na mohutné omšelé topení i lednici na chodbičce za dveřmi usedá prach. Stejně jako na technologické zařízení mlýna, které tu dodrnčelo, doklapalo a dohučelo před více než šedesáti lety, a tak je pavouci „vyzdobili“ sítí svých pavučin. To však návštěvníkovi, který zavítá do bývalého mlýna v Českém Meziříčí, odhalí jen světlo baterky. Okna jsou zazděná a vše je zahaleno ve tmě. Nejeden filmový režisér by jistě zajásal, kulisy jako stvořené pro strašidelný pohádkový příběh či horor. Mlýn, kterému hrozila demolice, chce zrekonstruovat a otevřít veřejnosti Společnost ochránců památek ve východních Čechách.