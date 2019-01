Zatímco většina republiky řeší zavedení rychlého mobilního internetu prostřednictvím 5G sítí, ve vesnicích na Javornicku lidé usilují o to, aby vůbec mohli telefonovat či se připojit k internetu.

Stefan Szewczyk před svým domem v Travné, kam se už dva roky marně snaží zavést telefon a internet. | Foto: Deník / Petr Krňávek

Vesnice Travná a Zálesí nepokrývá signál žádného mobilního operátora. Jedinou možností je pevná linka, ani ta však k některým nemovitostem nevede. Jinde zcela běžných služeb se tak někteří lidé domáhají marně i několik let.

O připojení k telefonické síti a internetu už dva roky usiluje Stefan Szewczyk. Se svou ženou Wandou žijí pátým rokem v domě v horní části vesnice Travná. Zatímco k jeho sousedovi vede pevná linka, on s žádostí o připojení nepochodil.

„Přišla mi smlouva, že je vše v pořádku a telefon mi zavedou. O tři dny později dorazil dopis, že mi jej zavést nemůžou, že je tu technický problém,“ ukazuje na dva roky starý dokument od operátora, kterým jeho úsilí začalo.

Telekomunikační firma vyčíslila náklady na zavedení linky na sto padesát tisíc korun. Pokud by takovou částku měli manželé v seniorském věku zaplatit ze svých zdrojů, bylo by to pro ně jen stěží možné.

„Já jsem invalida, manželka je nemocná na srdce. Když se něco stane, co máme dělat? Nezavoláme si ani sanitku ani policii,“ říká devětašedesátiletý muž.

Zatelefonovat si? Leda v lese

Se světem jsou nuceni komunikovat velmi svérázným způsobem.

„Musím sednout do auta a jet nahoru na státní hranici, kde je signál. V létě chodím do lesa, ale na křižovatku, kde je signál dostupný, je třeba ujít zhruba půl kilometru,“ popisuje Stefan Szewczyk.

Pomoci se dožadoval u místní radnice, ombudsmana i Českého telekomunikačního úřadu. Kromě tlusté složky papírů však jeho úsilí stále nevede k žádnému výsledku.

„Obecně platí, že není povinností operátorů stoprocentně pokrýt celé území republiky. Vždy budou existovat nepokrytá místa, kde se technicky nebo finančně nevyplatí stavět síť. V těchto odlehlých částech tak lidé musejí hledat alternativní řešení komunikace,“ uvedl mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina.

Podle jeho vyjádření mají lidé v takových případech pátrat, zda místo pokrývá některý z místních poskytovatelů internetového připojení, například bezdrátovou technologií Wi-Fi. Žádný takový však v místě domu číslo popisné 96 není.

Nulové pokrytí mobilním signálem potvrdil i majitel restaurace v Travné Petr Oravec. Sám mobil nevlastní, byl by mu k ničemu. Do jeho restaurace vede pevná linka a internet v lokále rozvádí pomocí Wi-Fi.

„Děcka chatařů to už nemůžou vydržet, a tak si mi ráno nasedají pod okna s mobily a vidím, jak na wifině ode mě jedou,“ popisuje pobaveně scény, jakých bývá svědkem.

Z telefonní budky se stal skleník

Ve vesnici za socialismu postavili i telefonní budku. Nikdy však do ní nikdo nenainstaloval telefonní přístroj.

„Stála tady asi deset roků, potom si z ní člověk, před jehož barákem byla, udělal skleník,“ dodává Petr Oravec.

Obdobná situace panuje i v sousedním Zálesí. Pevná linka vede jen do půlky vesnice, kdo bydlí na horním konci, má smůlu. Ve vesnici uprostřed Evropy jsou tak lidé nuceni se k internetu připojovat podobně jako v nejodlehlejších místech světa - prostřednictvím satelitu.

Situace navíc vede k dalšímu vylidňování pohraniční vsi.

„Bylo tu několik lidí i rodin, které zvažovaly koupi domu a práci přes internet. A kvůli nedostatečnému či žádnému připojení hledají jinde,“ poznamenala Zdeňka Morávková, která v Zálesí žije.

Obyvatelé vesnic na Javornicku se vzdát nehodlají. Stefan Szewczyk uvažuje, že bude celou věc řešit u mezinárodních institucí.

Co říká zákon?



Český telekomunikační úřad ukládá povinnost poskytovat univerzální telekomunikační službu na celém území státu nebo na jeho části jednomu nebo několika podnikatelům tak, aby byla zajištěna v kterémkoliv pevném místě dostupnost všech dílčích služeb pro všechny koncové uživatele na celém území státu.



Poskytovatel univerzální služby je povinen vyhovět všem přiměřeným požadavkům uživatelů na jedno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti.



Český telekomunikační úřad je oprávněn uložit podnikatelům povinnost poskytovat připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti, přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě atd.



Zdroj: Zákon o elektronických komunikacích